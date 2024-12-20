Участник Нацотбора на Евровидение 2025 года заявил, что снимет кандидатуру, если в финал пройдет его коллега-фанат российской музыки

Украинский певец Александр Тесленко, который попал в лонглист Нацотбора на Евровидение 2025, заявил, что откажется от шанса побороться за возможность представить нашу страну на международной арене, если в финал пройдет его коллега – ENLEO (Никита Леонтьев). Дело в том, что артист попал в громкий скандал, поскольку признался, что на третий год полномасштабной войны слушает русскую музыку.

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По мнению Тесленко, участие исполнителя в Нацотборе является нарушение моральных принципов. Поэтому на странице в Instagram он обнародовал решение, принятое со своим продюсером Александром Крыжевичем, о возможном снятии кандидатуры.

"Сегодня в очередной раз обстреляли Киев. И это стало последней каплей для принятия этого важного решения. Мы долго думали с Александром Тесленко и пытались как-то у себя в голове составить оправдание замалчиванию проблемы толерования российской музыки среди молодежи одним из участников Нацотбора. Но не можем на третий год войны и после обстрела Киева с этим смириться. Мы не можем участвовать в конкурсе вместе с человеком, для которого "украинская музыка является кринжом и колхозом", а прослушивание россиян является ностальгической нормой", – написал продюсер.

Как отметил Крижевич, его очень огорчает, что Суспільне "умалчивает" неприятную ситуацию и "игнорирует негатив от зрителей". По словам мужчины, команда исполнителя до последнего надеялась, что организаторы Национального отбора повлияют на этот инцидент. Однако, если обнаружится, что Тесленко оказался в одном шортлисте с ENLEO, он публично снимет свою кандидатуру.

"Для Саши Евровидение является сильнейшей мечтой. Но сейчас есть вещи, которые важнее этого", – добавил продюсер.

Однако следует отметить, что творческий путь Тесленко не обошелся без инцидентов с русской культурой. В декабре 2023 года он появился на благотворительном мероприятии, организованном скандальным блогером Анной Алхим, которая продолжает "принципиально" говорить на языке страны-агрессора. Тогда певец не отказался от возможности присоединиться к мероприятию, несмотря на то, что там звучали треки предательницы Анны Асти и других артистов из РФ.

Как отмечает "Музвар" в команде исполнителя оправдали его поступок: "Наша коммуникация с Алхим была на благотворительном мероприятии, где было собрано более 2 миллионов гривен на ВСУ. На этом выступлении Саша пел свой репертуар, который является исключительно украиноязычным. Я понимаю, что у некоторых будет попытка натянуть сову на глобус, но это не сопоставимые вещи".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что двукратного участника украинского Нацотбора на Евровидение захейтили за лицемерие.

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