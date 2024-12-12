Первый скандал на Нацотборе 2025: один из участников оконфузился из-за российской музыки

Вчера, 11 декабря, Суспільне объявило лонг-лист Нацотбора на Евровидение 2025, а уже сегодня в сети разлетелось видео, на котором один из участников ENLEO (Никита Леонтьев) признавался, что слушает российские песни. Это короткое интервью было снято менее месяца назад, что указывает на его актуальность до сих пор. Артист и организаторы песенного конкурса пока не комментировали скандал.

Видео дня

На противоречивое видео обратил внимание музыкальный журналист Роман Бутурлакин. По его словам, представитель Украины на Евровидении "не может выражать какой-либо поддержки российской культуре, которая стремится нас уничтожить".

В ролике, опубликованном в TikTok блогером под ником kiri_kyrylo, ENLEO утверждает, что из российских артистов слушает Oxxxymiron, "ЛСП", Markul и других. Периодически треки артистов из страны-агрессора он включает, чтобы поностальгировать.

"Я не слушаю российские песни, но пару раз было, что включал слушать какие-то старые ностальгические треки, которые связаны с детством. На сегодня я слушал Oxxxymiron, это правда. Это песни, которые я слушал до войны (полномасштабное российское вторжение. – Ред.). Во-вторых, Oxxxymiron против войны. И он, кажется, даже донатил на ВСУ", – оправдывался артист.

Роман Бутурлакин утвердил, что рассказ ENLEO о слушаемой российской музыке не соотносится с тем, что артист всю свою жизнь проживал в Мариуполе, который разрушили и оккупировали россияне. Он написал: "Не знаю, почему у Никиты не возникло отторжение к этой музыке еще в 2022 году, когда уничтожили его родной Мариуполь, но несколько странно транслировать это публично. Неужели нельзя было соврать, что телефон не с собой?"

Музыкальный журналист также обратил внимание, что все больше в украинском обществе нормализуется прослушивание российской музыки, все больше людей "возвращается в прошлое" и решает финансировать войну, платя в РФ налоги через воспроизведение музыки артистов из страны-террориста.

"Меня возмущает такое! Не знаю, что нам нужно сделать, чтобы с трендов исчезли россияне, но вижу, как понемногу это все больше нормализуется. Да, смотри, и Анна Асти когда-нибудь приедет десять Дворцов спорта собирать", – утвердил он.

Ранее OBOZ.UA писал, кто вошел в лонг-лист Нацотбора на Евровидение 2025. В список попали 20 артистов.

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