'Не на часі': двукратного участника украинского Нацотбора на Евровидение захейтили за лицемерие

Украинского певца KHAYAT (Андрей Хайат), попавшего в лонг-лист Нацотбора на Евровидение 2025, захейтили в сети за лицемерие и напомнили его прошлогоднее заявление. Артист тогда возмущался, что из госбюджета были израсходованы средства на проведение открытого финала конкурса в Украине, а теперь подал собственную заявку на участие.

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В сети ему напомнили это заявление, на что от певца в ответ прозвучали возражения. На это обратили внимание в Telegram-канале "Єврофани". Что интересно, после публичной публикации "объяснения" солиста он удалил свое утверждение с отрицанием и "подчистил" другие негативные комментарии украинцев.

Однако самый главный комментарий все же остался и звучит он так: "А год назад говорил, что "Нацотбор не "на часі". Тогда KHAYAT ответил: "Что-то я не помню такой формулировки".

Зато в "Єврофанах" напомнили ту самую формулировку. Еще в феврале артист в InstaStories публиковал свое мнение по выделению на Нацотбор 11 миллионов гривен.

"Не уверен, что во время войны, когда страна на финансовом подсосе, стоит выделять 11 лямом для того, чтобы выбрать кандидата на Евровидение. Лично для меня это немного сюр. Что открытый отбор, что закрыт – были и будут срачи. Поэтому считаю, что к моменту стабилизации ситуации в стране можно было уже в закрытом формате выбрать "Матір Терезу", – утверждал артист.

Тогда речь шла о мировом хите Teresa & Maria певиц Jerry Heil и alyona alyona, занявших 3 место на Евровидении 2025. Теперь украинцы напоминают певцу о его словах и возмущаются насчет лицемерия.

В TikTok его упрекнули за удаление своего комментария о возражении сказанного: "То есть просто дать комментарий по поводу сказанных вами же слов неоднократно – нет, удалить все – да. Сильно, очень сильно", "Это показатель взрослости известной личности, когда она оставляет только положительные комментарии, а за свои слова ответить невозможно".

Ранее OBOZ.UA писал, что певица СолоХа отреагировала на то, что не попала в лонг-лист и "разнесла" коллег.

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