Эпатажный представитель Израиля на сцене Евровидения-2022 устроил соблазнительные танцы. Фото и видео

Эпатажный 25-летний певец из Израиля Майкл Бен Дэвид на сцене второго полуфинала Евровидения-2022 удивил еврофанов не только профессиональным исполнением зажигательной песни I.M, но и танцевальным талантом. В лаконичном концертном костюме он продемонстрировал эластичность и драйв.

С исполнителем вместе двигалась команда танцоров в аналогичных белоснежных образах. Выступление звезды показали в прямом эфире на YouTube-канале Евровидения (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В ходе концертной программы Израиля на сцене появились высокие зеркала, между которыми Майкл Бен Дэвид протяжно затянул первые ноты. В свете софитов его блестящие наряды привлекало к себе все внимание зрителей, пока к артисту не вышла подтанцовка.

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С первой минуты певец присоединился к движениям, что существенно усложнило возможность "чисто" исполнить композицию. Однако стоит отметить, что дополнительные движения совсем не отразились на его голосе.

В образе участника из Израиля не было ничего лишнего: белый костюм, состоящий из брюк, просторной рубашки с корсетом и аксессуаров.

Удивлять зрителей он решил соблазнительными танцами, во время которых извивался, падал на колени и приседал. Во время выступления сцена переливалась белыми и красными оттенками.

Участнику восторженно аплодировал не только граждане Израиля, но и другие присутствующие в зале. Среди них было много национальной символики и флагов ЛГБТ-сообщества.

Напомним: накануне Майкл Бен Дэвид объявил о помолвке с любимым, приехавшим поддержать его в Турин. Влюбленные поделились радостной новостью и показали обручальные кольца.

Среди украинцев представитель Израиля известен своими проукраинскими высказываниями и осуждением российской агрессии. На пресс-конференции перед открытием Евровидения он выразил надежду, что Украина победит на конкурсе и в войне, а свои возможные успехи посвятил сразу двум государствам.

OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию второго полуфинала шоу. Подробнее обо всех главных событиях – читайте в материале.