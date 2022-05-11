Представитель Израиля на Евровидении-2022 женится на своем любимом: певец показал обручальное кольцо. Фото

Представитель Израиля на Евровидении-2022, певец Михаэль Бен-Давид женится на своем любимом по имени Рои Рам. Такое решение влюбленные приняли прямо в Италии, где 12 мая состоится второй полуфинал песенного конкурса, в котором исполнитель примет участие.

Об этом они объявили в своем официальном Instagram. Также молодожены показали свои обручальные кольца на романтическом фото (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Угадайте, кто выходит замуж", – написал певец, опубликовав трогательный кадр.

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В комментариях его поздравили друзья и фанаты творчества, пожелав влюбленным счастливой супружеской жизни и любви.

Рои Рам приехал в Турин с избранником, чтобы поддержать его перед ответственным выступлением. Вместе мужчины уже более 2 лет и часто постят романтические кадры.

Как известно, среди украинцев Михаэль Бен-Давид известен своими проукраинскими высказываниями и осуждением российской агрессии. На пресс-конференции перед открытием Евровидения он выразил надежду, что Украина победит на конкурсе и в войне, а свои возможные успехи посвятил сразу двум государствам.

О жестокости оккупантов певец знает не понаслышке. Дело в том, что его мама – уроженка Киева, а многие родные до сих пор остаются в столице Украины. С ними артист держит связь, поэтому точно знает о зверствах рашистов.

Общаясь с журналистами в Италии, исполнитель из Израиля рассказал, что украинцам приходится прятаться от бомб и ракет в убежищах. При этом он отчасти использовал русский язык. "Никто не понимает, что там происходит", – сказал певец, после чего снова перешел на английский.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 мая в 22:00 по Киеву начнется второй полуфинал Евровидения, где Михаэль Бен-Давид с другими музыкантами сразятся за участие в финале. Букмекеры оценили шансы всех стран и опубликовали таблицу предварительных результатов.