Участник Евровидения-2023 из Молдовы 'переживает, чтобы украинцы не зазвездились': MELOVIN вспомнил отвратительный разговор

Представитель Молдовы на Евровидении-2023 Паша Парфений, который имеет родных в Украине и публично поблагодарил украинцев за мир, на самом деле говорил циничные и отвратительные вещи за кулисами. Украинский певец MELOVIN был в шоке от того, что "проукраинский артист" стал жертвой российской пропаганды и волновался, чтобы "украинцы не зазвездились" из-за войны.

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Ранее артист не рассказывал об их неприятном разговоре, чтобы не повлиять на результаты голосования, однако сейчас вспоминает его с отвращением. О диалоге с Парфением он рассказал в ЖВЛ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"В последний раз, когда я перешел на русский, был на Евровечеринке в Лондоне. Ко мне подошел представитель от Молдовы. Говорит: "Слава Украине. Не переходите на русский, у меня друзья в Одессе, я все понимаю. Я очень волнуюсь", – вспомнил слова участника украинец.

MELOVIN добавил, что на вечеринке все выпивали, а между ним и молдаванином завязался разговор о том, что украинский язык в Украине долго ущемляли. По словам певца, ему в школе в Одессе говорили не разговаривать на "свинском". Ответ Паши очень удивил артиста и заставил быстро попрощаться с собеседником.

"И здесь я слышу российские нарративы: "Да что вам там запрещали? Никогда вам ничего не запрещали. Когда вам разрешат каннабис, тогда и поговорим, какая вы свободная страна". Нас просто облили кипятком. Мы ничего не поняли. И следующая фраза: "Я вообще волнуюсь, чтобы украинцы не зазвездились". Это было ужасно, некрасиво", – высказался MELOVIN.

Слова Парфения выглядят особенно цинично на фоне того, что он больше всех выражал поддержку украинцам на Евровидении. Создается впечатление, что таким образом артист хотел заработать дополнительные баллы.

Напомним, представитель Молдовы перед Евровидением заявил, что его бабушка родом из Винницы, а некоторые друзья борются в Украине. В конце своего выступления артист поблагодарил украинцев за мир в Молдове.

Ранее OBOZREVATEL писал, что победительница песенного конкурса Евровидение-2023 Лорин из Швеции стала единственной участницей, отказавшейся подписать украинский флаг.

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