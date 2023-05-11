'Всем сердцем с вами': представитель Молдовы на Евровидении-2023 рассказал о родных из Украины. Видео

Участник Евровидения-2023 из Молдовы Паша Парфени, который выступил в первом полуфинале конкурса и прошел в финал, имеет много родственников, проживающих в Украине. Как стало известно, его бабушка родом из Винницы. Также многие друзья музыканта сейчас отстаивают честь нашей страны на поле боя.

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Певец рассказал, что с 2014 года он всем сердцем с украинцами, передает Suspilne.Eurovision. Он уверил: Молдова хоть и маленькая страна, но граждане этого государства всегда готовы нам помочь (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Друзья, вы чудесно справляетесь. Моя бабушка родом из Винницы. Много моих родственников и друзей прямо сейчас находятся в Украине. Они сражаются, они сталкиваются со многими трудностями. Молдова - маленькая страна, но с большим сердцем. Мы всегда готовы вам помочь. С 2014 года я всегда всем сердцем вас поддерживаю", – сказал Парфени.

36-летний артист в первом полуфинале международного конкурса исполнил композицию под названием Soarele și Luna, текст которой написала его жена Юлиана Скутару. Зрителям запомнился номер Паши благодаря выразительным этно-мотивам, постановке с барабанами и флейтой. Мужчина спел о солнце и луне, которые благословляют союз супругов.

К слову, вокалист уже стоял на сцене Евровидения, представляя Молдову на конкурсе 2012 году в Баку, где занял 11 место с песней Lăutar. Он решил попробовать свои силы еще раз.

Напомним, в четверг, 11 мая состоится второй полуфинал конкурса. Начало запланировано на 22:00 по киевскому времени. Свои песни представят 16 стран. Но выступление Украины придется подождать до субботы, 13 мая, так как дуэт TVORCHI на правах победителей попали сразу в финал.

Ранее OBOZREVATEL писал, что прошла репетиция второго полуфинала Евровидения-2023 с ведущими Юлией Саниной, Ханной Веддингхэм и Алишей Диксон. В сети появились фото их образов. Фронтвумен The Hardkiss выбрала синий латексный комбинезон.

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