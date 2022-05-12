Участник Евровидения-2022 от Сан-Марино в прозрачном комбинезоне и на каблуках оседлал быка. Видео

Представитель Сан-Марино на Евровидении-2022 Акилле Лауро (Лауро де Маринис) во время исполнения своей песни Stripper, что переводится как "стриптизер", выступил на сцене в прозрачном комбинезоне и на каблуках. Певец устроил огненное шоу, зарядил аудиторию энергией и даже оседлал быка.

Конкурсант начал свое выступление за экраном-ширмой, на которую транслировалось изображение, в ковбойской шляпе и черном боа. Об этом стало известно во время прямого эфира на YouTube-канале Евровидения (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

С течением выступления Лауро постепенно сбрасывал с себя лишнюю одежду, а в момент, когда музыканты перестали играть, поцеловал своего гитариста, чем вызвал бурную реакцию зала.

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Следует отметить, что барабанщик и музыкант за синтезатором были помещены на сцене в клетки.

В конце своего выступления Лауро взобрался на стилизованного механического быка с розовыми помпонами на рогах и прокатился на нем. Зал оценил такое выступление, зрители хлопали стоя.

Добавим, Лауро – итальянский певец, рэпер и автор песен. Он известен как один из постоянных участников фестиваля итальянской музыки в Сан-Ремо.

Ранее OBOZREVATEL писал, что The Rasmus открыли второй полуфинал Евровидения зрелищным шоу и "взорвали" зал.

OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию второго полуфинала шоу. Подробнее обо всех главных событиях – читайте в материале.