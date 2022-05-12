The Rasmus открыли второй полуфинал Евровидения зрелищным шоу и 'взорвали' зал. Фото и видео

Финская группа The Rasmus открыла второй полуфинал ежегодного песенного конкурса Евровидения-2022 дерзкой песней Jezebel, что в переводе на украинский означает "развратная женщина". Финны устроили зрелищное шоу и "взорвали" зрителей.

Атмосфера выступления не оставила ни одного безразличного в зале. Об этом стало известно во время прямого эфира на YouTube-канале Евровидения (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Солист группы вышел к еврофанам с желтым воздушным шариком и в такого же цвета плаще, вероятно, отсылая слушателей к известному фильму ужасов "Оно". Как и в киноленте, владелец шарика отпустил его в воздух, начав выступление.

Видео дня

Стоит добавить, что во время концерта The Rasmus вся сцена была густо уставлена шарообразными декорациями, между которыми ходили участники группы.

Танцевальная мелодия зажгла всех слушателей, а в конце финнам стоя аплодировали присутствующие гости. Даже фронтмен коллектива не выдержал жаркую атмосферу и обнажил торс.

Как известно, The Rasmus подружились с украинскими представителями Kalush Orchestra и даже вместе спели "Стефанию".

OBOZREVATEL ведет текстовую онлайн-трансляцию второго полуфинала шоу. Подробнее обо всех главных событиях – читайте в материале.