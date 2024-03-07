У зрительницы остановилось сердце, а администрация хотела это скрыть? Что действительно произошло во время спектакля во Львовской опере. Эксклюзив

В СМИ приобрел популярность пост украинца, который рассказал, что во время спектакля во Львовском национальном академическом театре оперы и балета имени Соломии Крушельницкой у одной из зрительниц остановилось сердце. Очевидец инцидента утверждал, что он оказывал девушке медицинскую помощь, в то время как администрация театра якобы просила отнести ее бессознательное тело в техническое помещение, чтобы не наводить панику и не привлекать внимание других посетителей. Впрочем, представители Львовской оперы опровергли эти обвинения.

Пресс-служба театра эксклюзивно для OBOZ.UA предоставила комментарий со всеми разъяснениями ситуации. В нем, в частности, отмечается, что информация от первоисточника является искаженной и не соответствует действительности.

Так, Сергей Герасимов, автор поста, на личной странице в Facebook написал: "Львовская опера, глубокий центр аутентичной культуры Львова, остается беззащитным на фоне простых жизненных ситуаций. Из недавнего опыта. Нет дефибриллятора и элементарного уважения к жизни отдельного человека, который теряя сознание, пытался выйти из зала, чтобы не привлекать внимания... Оказывал простую помощь девушке 23-25 лет без дыхания и пульса, администрация бегала вокруг, чтобы шикарная публика не видела, что происходит в коридоре. Просили отнести ее бессознательное тело в техническое помещение. Конечно, что запретил... Девушку спасли".

Представители театра же разъяснили, что речь идет о спектакле "Кармен", который состоялся еще 17 февраля. Действительно, в конце первого действия одной из посетительниц стало плохо – она потеряла сознание. Другие зрители, как рассказали администрации свидетели, вынесли девушку из зрительного зала. Работники сразу вызвали на место скорую помощь, а также дежурного врача Львовской оперы, который присутствует на всех событиях в театре.

Кроме того, по словам пресс-службы, утверждение об остановке сердца у зрительницы является ложным.

"В заметке отмечается, что администрация начала бегать, отгораживать девушку, чтобы ее не увидели зрители. Действительно, администраторы пытались создать дополнительное пространство вокруг человека, который потерял сознание, что в принципе логично. Потому что надо предоставить пространство для врача, чтобы он мог ее осмотреть. Во-вторых, очень не желательно, чтобы возникало скопление людей, тем более вокруг человека, который чувствует себя плохо... Далее оперативно прибыл наш дежурный врач. Он осмотрел девушку, измерил пульс и давление. Здесь также подчеркиваем, что пульс присутствовал, информация об остановке сердца девушки является ложной и неправдивой, пульс был, было вполне нормальное давление", – прокомментировали во Львовской опере.

После этого врач, как сообщили нам представители театра, убедился, что девушка не упала и не травмировалась, а значит ее можно перенести в более комфортное место.

"Девушка довольно быстро пришла в себя. Мы спросили, достаточно ли хорошо она себя чувствует, чтобы самостоятельно переместиться в отдельное помещение. Когда мы получили от нее положительный ответ, ей было предложено перейти в кабинет заместителя администратора, который не является техническим помещением, поэтому эта информация, указанная автором поста, является ложной", – отметили в театре.

После этого на место прибыла скорая помощь, врачи которой дополнительно осмотрели девушку и приняли необходимые меры для стабилизации ее состояния, а также сделали кардиограмму и засвидетельствовали, что остановки сердца у пациентки не было. В дополнительной госпитализации потребности не возникло.

Ранее OBOZ.UA писал, что Львовская опера попала в другой скандал – трое артистов театра не вернулись в Украину после гастролей в Финляндии. Пока весь коллектив отправился из-за границы назад во Львов, ведущий солист балета Андрей Михалиха, солистка балета Юлия Михалиха-Ром, а также артист балета Богдан Ключник решили, очевидно, воспользоваться случаем и остаться в Европе. Впоследствии скандал получил продолжение.

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