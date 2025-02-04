'У жены контузия была': актер Октябрьский, в квартиру которого попал российский дрон, рассказал о последствиях атаки

Актер и ведущий программы "Утро дома" Константин Октябрьский, потерявший свою квартиру в результате попадания обломков дрона "Шахед" во время российского обстрела Киева в ночь на 30 октября 2024 года, рассказал, в каком состоянии находится его семья. Сейчас каждый член семьи получает медицинскую помощь, а сам актер борется с посттравматическим синдромом (ПТСР).

Видео дня

На момент "прилета" все спали дома без всякой мысли, что "Шахед" может прилететь в их квартиру. Актер рассказал в интервью "Коротко про", что проснулся от взрыва.

"Мы как раз были дома, спали. Слышал сквозь сон, как пролетел первый "Шахед", а проснулись уже от мощного взрыва", – отметил Константин Октябрьский.

Из-за взрыва и шока его жена пережила контузию, а дети сейчас проходит консультацию у психолога. В свою очередь актер много общается с малышами о войне и российских обстрелах.

"У жены контузия была. У меня есть ПТСР. Жена уже заканчивает лечение. Очень благодарен Богу, что дети физически не пострадали, как и мы. У младшего Матвея нет признаков ПТСР, я не замечаю. У старшего Роберта немного есть, но он справляется, работает сейчас с психологом. Стараюсь с ними больше времени проводить, говорить об этих вещах. Пытаюсь больше давать им любви, внимания", – добавил актер.

Он также сообщил, что проживал в арендованной квартире, однако все находившиеся там вещи принадлежали семье актера. Сначала семью приютили подруги жены, а потом ее родители отдали пострадавшим свою квартиру.

Ранее OBOZ.UA писал, в каком состоянии находилась квартира Константина Октябрьского почти сразу после прилета. "К сожалению, квартире торба, – прокомментировал актер и добавил: – Это наш дом. Слава богу, мы целые".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!