Российский дрон попал в квартиру актера Константина Октябрьского: на улице осталась семья с двумя детьми и кошкой

Актер и ведущий программы "Ранок вдома" Константин Октябрьский утратил свою квартиру из-за попадания обломков дрона "Шахед" во время российского обстрела Киева в ночь на 30 октября. Его жилье, расположенное в Соломенском районе, разрушили до тла.

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Об этом сообщила телеведущая и актриса Тала Калатай. Вся семья и домашний любимец, кошечка, остались целыми и невредимыми.

"Это актер Константин Октябрьский. А это его квартира после попадания вражеского дрона... На улице осталась семья с двумя детьми и кошкой... 1. Возможно, кто-то может помочь с поиском жилья на Соломенке, потому что дети там ходят в школу. 2. Если есть возможность, помогите донатом на восстановление жилья", – обратилась к своей аудитории ведущая.

В своем Instagram актер тоже показывал последствия обстрела. Он опубликовал несколько фото с выгоревшей квартиры. Внутри все было разбито и разрушено.

"К сожалению, квартире торба, – прокомментировал актер и добавил: – Это наш дом. Слава богу, мы целые".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 30 октября ночью россияне в очередной раз обстреливали столицу "Шахедами". По враждебным БПЛА работали силы противовоздушной обороны, в Киеве раздались взрывы, девять человек пострадали. Сообщалось, что в Соломенском районе пожары возникли в результате падения обломков дрона.

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