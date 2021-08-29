У Тома Круза угнали машину BMW X7 за 140 тысяч долларов: подробности

Популярный американский актер Том Круз столкнулся с мошенниками – у звезды украли машину BMW X7, стоимость которой составляет 140 тысяч долларов. Знаменитость обокрали во время съемок в очередном эпизоде ​​фильма "Миссия невыполнима".

Как оказалось, автомобиль был припаркован возле гостиницы в Великобритании, где и остановился сам актер, сообщает зарубежное издание The Sun. Злоумышленники взломали электронный замок в BMW и угнали машину, похитив также личные вещи знаменитости и багаж, который оценивают в несколько тысяч долларов.

Спустя несколько часов полиция все же обнаружила машину Круза недалеко от происшествия, в городке Сметвик, однако преступников не нашли. А вот вещи и багаж, которые были в салоне автомобиля, не оказалось. По сообщению полиции, продолжается расследование по поводу кражи.

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Коротко о знаменитости:

Том Круз – американский актер, кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер. Трехкратный обладатель премии "Золотой глобус" и трехкратный номинант на премию "Оскар".

Самой яркой в его актерской карьере является роль в драме "Магнолия", за которую звезда получил множество наград.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Том Круз отдыхает на яхте за 44 млн долларов. Там есть огромная водная горка, джакузи и различные обеденные зоны на открытом воздухе.