Том Круз отдыхает на яхте за 44 млн долларов: как она выглядит изнутри

Популярный американский актер Том Круз отдыхает на элитной 68-метровой яхте в Корнуолле (Англия) стоимостью 32 млн фунтов стерлингов (около 44 млн долларов). Катер может разместить до 12 человек и 17 членов экипажа.

Там есть огромная водная горка, джакузи и различные обеденные зоны на открытом воздухе. Об этом пишет издание The Sun (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Яхта оформлена со вкусом, интерьер сделан в кремовых тонах, а также там есть огромная главная спальня со всеми удобствами. Кроме того, на яхте есть тренажерный зал, солнечная терраса и отдельная платформа для плавания.

Отмечается, что таким образом Круз отдыхает в перерыве между съемками экшн-фильма "Миссия: невыполнима".

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Коротко о знаменитости:

Том Круз – американский актер, кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер. Трехкратный обладатель премии "Золотой глобус" и трехкратный номинант на премию "Оскар".

Самой яркой в его актерской карьере является роль в драме "Магнолия", за которую звезда получил множество наград.

Напомним, ранее мы писали о том, что юные годы Том Круз провел в довольно невзрачном доме в городе Сиракьюс. Также у него есть роскошные особняки в Великобритании и в самых больших штатах Америки, но большую часть времени актер проводит в роскошном поместье в Беверли-Хиллз стоимостью $39 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28-летняя дочь американских знаменитостей Тома Круза и Николь Кидман Изабелла удивила своих подписчиков новым фото. Девушка довольно редко публикует личные снимки в сети, но на этот раз она решила сделать исключение.