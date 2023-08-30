У Ромы 'Зверя', который развлекал оккупантов, нашли виллу на Канарах за 500 тысяч евро: ЕС просят его наказать

Российский певец Рома Билык, более известный как Рома "Зверь" в честь одноименной группы, фронтменом которой он является, владеет элитной недвижимостью на испанском острове Тенерифе, который считается самым крупным и красивым островом Канарского архипелага. Виллу у артиста могут отобрать в связи с тем, что не так давно он ездил в оккупированную Донецкую область развлекать российских захватчиков-террористов.

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По крайней мере, такого результата хотят добиться представители Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), созданного Алексеем Навальным. Об этом сообщил политический деятель и журналист Руслан Шаведдинов на YouTube-канале "Навальный LIVE".

"С февраля 2022 года мы нередко становились свидетелями того, как деятели культуры открыто выступали в поддержку войны: делали публичные заявления, собирали деньги в поддержку путинской армии, выступали на провоенных мероприятиях. Позиция большинства из них не была сюрпризом: такие звезды, как Газманов или Тимати, давно известны стране как продажные "патриоты". Но есть и истории совершенно внезапные, и один из таких случаев – солист группы "Звери" Роман Билык", – начал Шаведдинов.

Он провел расследование, в ходе которого выяснил, что "Зверь" купил виллу на Тенерифе в 2019 году. Стоимость апартаментов может составлять около 500 тысяч евро (почти 20 млн гривен).

ФБК просит ЕС ввести в отношении певца санкции.

"По всем законам он публичное лицо, которое посетило оккупированные территории. Это довольно веская причина для включения его под санкции Евросоюза, где у него недвижимость", — объяснил журналист.

Отметим, Билык с 1989-го по 1993 год жил в Мариуполе, а также некоторое время проживал в Киеве. После полномасштабного вторжения на страницах группы "Звери" и самого Ромы появились антивоенные посты.

"Группа "Звери" против войны! Как и все здравомыслящие люди, мы против любых военных действий. Нужно как можно быстрее прекратить военные действия и решать вопросы исключительно за столом переговоров", – писали музыканты.

Но в августе 2023 года все резко изменилось. "Зверь" приехал к оккупантам, спел для них свои песенки и даже выпустил снаряд из танка в сторону украинских позиций.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Рому Билыка потроллил украинский музыкант-воин Андрей Хлывнюк. Артист с дроном в руках передал путинисту "привет" словами из его же трека. Также к "Зверю" обратился ведущий Андрей Бедняков, вспомнив ему Мариуполь.

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