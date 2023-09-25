У путинистки Волочковой нашелся в Украине родной дядя: живет без света и воды в прифронтовом селе

У пропутинской балерины Анастасии Волочковой есть близкие родственники в Украине. Как оказалось, родной дядя известной российской балерины проживает с женой в одном из прифронтовых сел Запорожской области.

Анатолий Волочков, по его словам, не общается ни с родным братом, проживающим в Санкт-Петербурге, ни с известной в России балериной – своей племянницей. Об этом мужчина рассказал журналистам Суспільного.

67-летний родственник Волочковой живет в одном из прифронтовых украинских сел. Вместе с супругой Антониной мужчина обитает в старом частном доме, куда переехал много лет назад из квартиры в Запорожье. Городское жилье пришлось сдать в аренду, потому что пенсионных денег на жизнь не хватало.

Видео дня

Село Волочковых все время обстреливается, жители привыкли к постоянной канонаде. Во время воздушных тревог супруги прячутся в старом сарае. Живут на то, что выращивают на собственном огороде, за водой приходиться ездить в соседнее село: "Окна от взрывов посыпались. Без света живем с прошлого года, очень тяжело. Печки нет, потому что раньше пользовались электропечью. Хорошо, что хоть приемник есть".

Свою племянницу, по словам Анатолия, он видел в последний раз в 2004 году, во время ее концерта. Волочков говорит, что не мог подойти к родственнице, потому что "там была охрана и своя машина была". В прошлые годы дядя чаще виделся с Волочковой, потому что "работал пять лет в Питере автоэлектриком: "Имел возможность ее видеть".

Волочкова, судя по сообщениям в ее соцсетях, последний раз в Запорожье была с выступлением в 2012 году. Ура-патриотка сообщила, что все ее родственники по линии отца оттуда родом. Но перечислила – дедушку, бабушку и отца, о родном дяде – не вспомнила. Дядя, судя по его рассказу, тоже предпочитает не вспоминать о племяннице, которая поддержала кремлевскую агрессивную политику по отношению к Украине.

В одном из интервью балерина заявила: "Я очень люблю Россию, доверяю и уважаю нашего президента. Наш народ силен духом, Россия никогда не нравилась другим странам, потому что мы имеем мощное государство. И когда настали сложные времена, надо выстоять, претерпеть. Ну какие-то санкции. Ну и что?! Надо поддерживать правительство и наших воинов".

Ранее OBOZREVATEL писал, что один из многочисленных кавалеров Волочковой оказался боевиком "ДНР".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!