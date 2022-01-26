Новый парень Волочковой оказался боевиком 'ДНР': его разыскивает Украина за теракт

На одном из российских ток-шоу выяснилось, что новый парень балерины Анастасии Волочковой – террорист и боевик ДНР. Кроме этого Сергей Кузнецов внесен в базу "Миротворца" и разыскивается правоохранительными органами Украины как лицо, которое скрывается от суда.

Соответствующие документы продемонстрировали в эфире передачи "Пусть говорят" на YouTube. Один из присутствующих в зале, актер Дмитрий Сафронов, заявил, что нанял личного детектива, рассекретившего криминальное прошлое любимого спортсменки и отыскавшего доказательства (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Согласно предоставленным данным, Сергей Кузнецов разыскивается на территории Украины за террористический акт с применением оружия.

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Кроме этого, в ориентировке упоминается, что в 2001 году избранник баленины был осужден в Тамбовской области, РФ, по статье "Кража группой лиц по предварительному сговору".

Интересно, что Кузнецов отказался признавать факт воровства, однако подтвердил наличие проблем с законом в Украине. По словам героя телепередачи, в 2014 году он возглавлял пророссийское движение в Запорожье, поэтому у правительства "есть к нему претензии".

"Я никогда в жизни не был в Тамбовской области. Я занимался большим бизнесом и в 2001 году еще был гражданином Украины. Я был руководителем партии и собирал митинги. Я уже тогда заранее знал, что будет гражданская война", – сказал он.

Также сообщалось, что в 2014 году Сергей Кузнецов покинул Мелитополь и прибыл в Донецкую область. В 2016 году дело рассматривали в Мелитопольском районном суде, однако обвиняемый не явился на заседание.

Напомним, что Волочкова и Кузнецов познакомились на шоу "Давай поженимся", где у них сразу завязались отношения. После выпуска пара улетела отдыхать на Мальдивские острова и сразу по прилету в РФ попала в скандал.

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда со своим спутником начала ссору в самолете, которая попала на камеру. Очевидцы рассказали, что недоразумение произошло из-за отсутствия защитной маски на балерине.

Коротко о звезде:

Анастасия Волочкова – бывшая балерина Мариинского и Большого театра, актриса. Лауреат многих премий. Заслуженная артистка России. 14 апреля 2014 г. во время аннексии Крыма Россией выступила в Киеве на пресс-конференции с заявлением о том, что всегда будет считать Крым частью Украины, однако позже изменила мнение.