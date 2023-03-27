У отца Рианны была вторая семья, а Шарлиз Терон оказалась свидетелем убийства: ''неудобные'' тайны звезд, о которых они молчат

Жизнь всемирно известных персон может казаться нам идеальной. Однако она полна не только ярких моментов в виде посещения красных дорожек и разнообразных светских мероприятий, но и тайн. Знаменитости стараются, чтобы их секреты оставались секретами, но с жизнью под прицелами камер это удается отнюдь не всегда.

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OBOZREVATEL решил рассказать о некоторых "неудобных" тайнах публичных личностей. Они не комментируют их в интервью, поскольку порой эти темы болезненны для звезд. Тем не менее, обществу они все же стали известны.

У отца Рианны была тайная вторая семья, о которой она ничего не знала

Знаменитая певица любила своего отца, несмотря на то, что тот был наркоманом и алкоголиком. Однако однажды мир РиРи рухнул. Она узнала о том, что у папы есть другая семья. У Рональда Фенти было еще две дочери и сын, о которых он никогда не рассказывал Рианне.

Джек Николсон узнал, что его сестра – это его биологическая мать

С такими историями обычно приходят на шоу по типу "Касается каждого" или "Говорить Україна". Но она случилась в семье выдающегося актера. Джек Николсон был воспитан теми, кого он считал своими родителями, однако на самом деле это были его бабушка и дедушка. Когда будущий кинематографист появился на свет, у него была 17-летняя сестра по имени Джун. После смерти его "родителей" Джун раскрыла, что на самом деле она – мать Джека. Семья держала это в секрете, поскольку боялась осуждений, связанных с несовершеннолетней беременностью девушки.

Шарлиз Терон стала свидетельницей того, как ее мать убила отца

Актриса выросла на ферме в Южной Африке. В одну прекрасную ночь отец будущей звезды Голливуда ударил ее мать. Женщина ударила в ответ, и мужчина умер на месте. Герда Терон вышла на свободу на основании "самообороны", а ее дочь старается не вспоминать об этом инциденте вот уже много лет.

Отец Джеки Чана был китайским шпионом

Склонность к риску любимец публики Джеки Чан унаследовал от своих родителей. Его мать была печально известным наркобароном, а отец – секретным агентом, работавшим на Националистическую гвардию. Родители звезды познакомились, когда Чарльз Чан задержал женщину за хранение наркотиков.

Отец Роберта Дауни-младшего заставил его пристраститься к наркотикам

Наркотическая зависимость "Железного Человека" в свои годы мало не разрушила его карьеру и личную жизнь. Именно отец звезды – Роберт Дауни-старший – первым заставил своего 8-летнего сына попробовать наркотики и алкоголь, после чего тот пристрастился к пагубной привычке. К счастью, сейчас актер трезв и сожалеет о своих прошлых поступках.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о звездах, которые пережили смерть ребенка. Среди них: Киану Ривз, Джон Траволта, Опра Уинфри и другие. Подробности – в нашем материале.

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