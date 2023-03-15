Опра Уинфри, Киану Ривз, Джон Траволта и другие: пять знаменитостей, которые пережили смерть ребенка

Потеря ребенка – это большое горе для родителей, справиться с которым не хватает порой и целой жизни. Причем не имеет значение, умер малыш при рождении или уже в достаточно взрослом возрасте. Боль от этой трагедии остается с мамой или папой навсегда. В этом на личном примере убедились многие всемирно известные персоны.

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OBOZREVATEL решил рассказать о некоторых из тех звезд, которые потеряли ребенка. Так, например, у культового актера Киану Ривза дочка умерла при рождении, а Сильвестр Сталлоне стоял над гробом 36-летнего сына.

Киану Ривз

Как известно, Киану Ривз никогда не комментирует свою личную жизнь. Дело в том, что долгие годы он живет в состоянии горя от потери самых родных людей. В 1999 году 34-летний Ривз готовился впервые стать отцом, но его дочка родилась мертвой. Для спутницы звезды "Матрицы", киноактрисы Дженнифер Сайм это стало слишком большим ударом. Она начала злоупотреблять наркотиками и алкоголем. Однажды, будучи в нетрезвом виде, Сайм села за руль и попала в ДТП, которое стало для нее смертельным. С тех пор Ривз совсем один.

Джон Траволта

В 2009 году Джон Траволта и его супруга, а по совместительству коллега Келли Престон похоронили 16-летнего сына Джетта. Подросток страдал синдромом Кавасаки и аутизмом. Однажды во время отдыха на Багамах при приступе эпилепсии он упал в ванной, сильно ударившись головой, и умер. А спустя 10 лет от рака молочной железы скончалась и Келли Престон.

Опра Уинфри

Как известно, у культовой телеведущей, которая считается одной из самых успешных, богатых и влиятельных женщин в мире, нет детей, и она никогда не была замужем. Однако в 2015 году Опра шокировала публику признанием, что в 14 лет родила сына. Знаменитость, а на тот момент подросток из бедной семьи, забеременела в результате сексуального насилия. Она хотела покончить с собой после этого жуткого инцидента, поэтому пила бытовую химию. Ребенок появился на свет раньше срока и уже мертвым. Во время того самого интервью в 2015 году шоувумен сказала: "У меня действительно есть сын. И я назвала его Ханаан, потому что Ханаан означает новую землю, новую жизнь".

Сильвестр Сталлоне

Сын актера, который пошел по стопам отца и снимался с ним в пятом "Рокки", Сейдж Мунблад Сталлоне умер в 2012 году от передозировки наркотиков. Однако вскрытие позже показало, что 36-летний актер умер по естественным причинам, в результате заболевания сердца, которое вызывает закупорку артерий.

Майк Тайсон

Всемирно известный боксер потерял свою четырехлетнюю дочь Эксодус в 2009 году. Девочка играла в своем доме в Лас-Вегасе, когда шнур от беговой дорожки обвился вокруг ее шеи, перекрыв доступ к воздуху. Малышку срочно доставили в больницу, но спасти ее не удалось – на следующий день ребенок умер.

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