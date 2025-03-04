Продюсер 'Танцев со звездами' раскрыл, в кого была влюблена Руслана Писанка на телепроекте: у него была жена

Алексей Гончаренко, продюсер первых сезонов популярного шоу "Танцы со звездами", рассказал о неожиданной влюбленности телеведущей и актрисы Русланы Писанки в своего партнера, танцовщика Николая Коваленко. По словам продюсера, это чувство было неразделенным, потому что у Коваленко была жена.

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Об этом Алексей Гончаренко рассказал в интервью OBOZ.UA. Продюсер также вспомнил, как финалисты программы Владимир Зеленский (выступал в паре с танцовщицей Аленой Шоптенко) и Наталья Могилевская (танцевала с Владом Ямой) борясь за победу, сцепились на паркете "не на жизнь, а на смерть".

"Да, мелькнула влюбленность, думаю, можно об этом говорить, – вспоминает Алексей Гончаренко участие Русланы Писанки в первом сезоне "Танцев со звездами". – Но у Николая Коваленко была жена, поэтому любовь эта была такой безответной".

"Догадывался ли о том, что за ним буквально сохнут? Мы не общались об этом, но я думаю, что догадывался. Руслана на этом фоне очень похудела. И это было круто для проекта, она полностью погрузилась в работу. Русланочка, светлая ей память, была моей подругой", – добавляет Гончаренко.

Алексей Гончаренко также добавил, что не имел среди участников телешоу любимой пары, ведь "пытался держать нейтралитет". Однако признался, что лично ему больше всего вспоминается именно первый сезон программы: "Конечно, "Танцы со звездами" – это был уникальный проект. Особенно первый сезон, где за победу сражались Владимир Зеленский и Наталья Могилевская. Две талантливые личности, и каждая во что бы то ни стало стремилась выиграть. Сцепились, знаете ли, не на жизнь, а на смерть. Конечно, там были и интриги, но я не хочу уже о них рассказывать, потому что было очень давно.

Полное интервью с Алексеем Гончаренко читайте здесь на OBOZ.UA.

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