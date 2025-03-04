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Продюсер "Танцев со звездами" раскрыл, в кого была влюблена Руслана Писанка на телепроекте: у него была жена

Оксана Гейдор
Люди
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Продюсер 'Танцев со звездами' раскрыл, в кого была влюблена Руслана Писанка на телепроекте: у него была жена

Алексей Гончаренко, продюсер первых сезонов популярного шоу "Танцы со звездами", рассказал о неожиданной влюбленности телеведущей и актрисы Русланы Писанки в своего партнера, танцовщика Николая Коваленко. По словам продюсера, это чувство было неразделенным, потому что у Коваленко была жена.

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Об этом Алексей Гончаренко рассказал в интервью OBOZ.UA. Продюсер также вспомнил, как финалисты программы Владимир Зеленский (выступал в паре с танцовщицей Аленой Шоптенко) и Наталья Могилевская (танцевала с Владом Ямой) борясь за победу, сцепились на паркете "не на жизнь, а на смерть".

Продюсер "Танцев со звездами" раскрыл, в кого была влюблена Руслана Писанка на телепроекте: у него была жена

"Да, мелькнула влюбленность, думаю, можно об этом говорить, – вспоминает Алексей Гончаренко участие Русланы Писанки в первом сезоне "Танцев со звездами". – Но у Николая Коваленко была жена, поэтому любовь эта была такой безответной".

Продюсер "Танцев со звездами" раскрыл, в кого была влюблена Руслана Писанка на телепроекте: у него была жена

"Догадывался ли о том, что за ним буквально сохнут? Мы не общались об этом, но я думаю, что догадывался. Руслана на этом фоне очень похудела. И это было круто для проекта, она полностью погрузилась в работу. Русланочка, светлая ей память, была моей подругой", – добавляет Гончаренко.

Продюсер "Танцев со звездами" раскрыл, в кого была влюблена Руслана Писанка на телепроекте: у него была жена

Алексей Гончаренко также добавил, что не имел среди участников телешоу любимой пары, ведь "пытался держать нейтралитет". Однако признался, что лично ему больше всего вспоминается именно первый сезон программы: "Конечно, "Танцы со звездами" – это был уникальный проект. Особенно первый сезон, где за победу сражались Владимир Зеленский и Наталья Могилевская. Две талантливые личности, и каждая во что бы то ни стало стремилась выиграть. Сцепились, знаете ли, не на жизнь, а на смерть. Конечно, там были и интриги, но я не хочу уже о них рассказывать, потому что было очень давно.

Полное интервью с Алексеем Гончаренко читайте здесь на OBOZ.UA.

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