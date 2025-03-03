'Не столь интеллектуалка'. Продюсер Гончаренко прокомментировал запроданство Ани Лорак и рассказал, почему ей 'много прощали'

Алексей Гончаренко, в свое время активно продюсировавший мюзиклы для украинских телеканалов, прокомментировал предательскую позицию двух известных певиц – Таисии Повалий и Ани Лорак, с которыми работал на съемках вместе. По словам Гончаренко, певица Ани Лорак все годы не была патриоткой своей страны, но ей все это странным образом сходило с рук.

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Об этом Алексей Гончаренко рассказал в интервью OBOZ.UA. Продюсер также добавил, что решение Повалий поддерживать российскую агрессию не стало для него неожиданностью, ведь певица годами поддерживала пророссийскую партию, проживая в Украине.

"Лорак не столь интеллектуалка, чтобы иметь взгляды, принципы, ценности, – говорит Гончаренко. – Но поскольку она очень хорошая певица и красивая женщина, ей в свое время очень много прощали. А затем Каролина выбрала карьеру в другой стране. Там больше людей, а значит денег. Вот и все".

Алексей Гончаренко утверждает, что пророссийская риторика Повалий для него ожидаема: "Все, что с ней произошло за эти годы, абсолютно логично. На каких началах она стояла, на тех и осталась. Была при Януковиче, мы же все это помним, так почему нам казалось, что пойдет другим путем? Как раз в этом смысле Повалий очень последовательный человек. Они с мужем поставили на эту партию. И им щедро платили. Их просто купили – лояльное отношение, их позицию. Вот они уже этого берега и держатся. Конечно, там нет никаких принципиальных взглядов. Однако им уже ничего не оставалось, как дальше двигаться по этой дорожке".

Полное интервью с Алексеем Гончаренко читайте здесь на OBOZ.UA.

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