'У нее уже был опыт'. Экс-любимый Могилевской эмоционально отреагировал на новость о том, что певица стала мамой

Музыкальный продюсер Александр Ягольник, много лет назад имевший романтические отношения с певицей Наталией Могилевской, признался, как отреагировал на новость, что его экс-возлюбленная стала мамой. Он говорит, что очень радуется тому, как "распорядилась судьба".

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Об этом Ягольник рассказал в интервью OBOZ.UA. По его словам, у Натальи уже был опыт материнства, поэтому она справится с этой ролью очень хорошо.

"Я всегда рад, когда у Натальи что-то хорошее происходит в жизни, особенно в такой важной сфере как семья, – сказал в разговоре с OBOZ.UA Ягольник. – Любой женщине хочется реализовать свои материнские чувства, и я, признаюсь, так себе и думал, и чувствовал, что наконец Наталка остановится на том, чтобы удочерить кого-то. И сейчас очень радуюсь тому, как распорядилась судьба".

"В ее семье, происходящей из древнего казацкого рода Могил, у мамы Нины Петровны было две дочери: старшая Оксана и младшая Наталья, – продолжил продюсер. – Думаю, что из Могилевской выйдет отличная мама и свое желание материнства она реализует в полной мере. Кроме того, у нее был уже определенный опыт воспитания девочек (в отношениях с бизнесменом Егором Долининым Могилевская воспитывала его троих детей. – Ред.).

У Натальи Могилевской и Александра Ягольника был роман на протяжении нескольких лет, когда певица начинала свою карьеру. Позже Александр рассказывал в интервью программе ЖВЛ, что очень любил Наталью: "Я отдавал все, вот все, что у меня было. Если бы надо было жизнь отдать, я бы отдал жизнь, не задумываясь, настолько я любил. У нас было все со словом "вау". Продюсер также намекал на то, что пара могла иметь собственного ребенка, однако Могилевская не захотела этого.

А когда Ягольник пришел просить ее руки, неожиданно разговор зашел о деньгах от песен, которые тот писал для артистки: "Когда Наталья сказала: "Ты же меня любил и песни писал, потому что ты меня любил". Я сказал: "Да". "Ну, а что же ты спрашиваешь о деньгах?!". Я ушел от нее и выбросил это кольцо по дороге домой в озеро".

"Я ее изысканность и чистоту души очень хорошо чувствовал, – объясняет OBOZ.UA Ягольник, почему их сотрудничество было столь успешным. Первый альбом Могилевской "Ла-ла-ла" стал крупнейшим рекордом украинского шоу-бизнеса по продажам компакт-кассет и компакт-дисков в 90. – У нее был определенный творческий почерк с нашими песнями. Композиции получились очень узнаваемыми, в отличие от того, что поется Наталии сейчас. Но это ее жизнь и выбор – и до нового витка нашего с ней творчества еще есть время".

Полное интервью с Александром Ягольником читайте на OBOZ.UA завтра, 17 января.

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