'Придет время'. Известный земляк Софии Ротару предположил, почему она молчит о войне и отказалась сниматься в фильме о Яремчуке

Певец и композитор Павел Дворский предположил, почему его землячка София Ротару молчит о войне в Украине, ограничиваюсь скупыми сообщениями в соцсети. Дворский и Ротару – родом из Черновицкой области и знакомы друг с другом с 1966 года.

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В интервью OBOZ.UA музыкант также предположил, почему Ротару и еще один легендарный исполнитель – Василий Зинкевич – отказались сниматься в документальном фильме, посвященном их выдающемуся другу и коллеге – Назарию Яремчуку. Картина об артисте сейчас идет в кинотеатрах.

Павел Дворский, комментируя выход на широкие экраны документальной ленты "Яремчук: Бесподобный мир красоты", предположил, почему София Ротару и Василий Зинкевич отказались участвовать в картине: "София Ротару и Василий Зинкевич – отличные исполнители и очень многое сделали для украинской песни. О причинах отказа нужно спрашивать у них лично. Но, думаю, еще будут сниматься картины о Яремчуке, в которых примет участие и Ротару, и Зинкевич".

Также музыкант признался, что думает о том, что София Ротару не так активно, как другие украинские артисты, публично выступает против войны в Украине: "Возможно, причина в чем-то личном или замешано что-то связанное с творчеством. Я думаю, что еще придет время, и она сама все расскажет".

Павел Дворский говорит, что уже успел посмотреть фильм "Яремчук: Бесподобный мир красоты": "Такое впечатление, что вернулся в те годы, когда мы с Назарием были вместе – на гастролях, в жизни, на отдыхе. Когда писали новые песни, радовались вместе нашим успехам, переживали неудачи, провожали друзей в последний путь… Этот фильм очень важен для молодых сердец, возможно мало знающих о Назарии. Но теперь увидят, как нелегко было в то время держать украинскую песню, когда другие сдавались и начинали творить на иностранном языке. А у нас были отличные композиции! Владимир Ивасюк, Лев Дутковский, Александр Злотник, Михаил Ткач, Николай Бакай – много выдающихся авторов".

Ранее OBOZ.UA писал, почему с ней отказались сниматься в фильме и какое табу поставила дочь легендарного артиста.

Полное интервью с Павлом Дворским читайте на OBOZ.UA в субботу, 24 августа.

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