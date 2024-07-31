'У меня есть много вариантов выезда за границу'. Melovin – о выступлениях у депутатов, эпатажном поведении и хейте Поляковой

Певец Melovin наделал шума своим выступлением на музыкальном фестивале Atlas United. Во время исполнения новой песни "Убиваешь меня" на сцене произошел неожиданный перформанс: в спину певца попал бутафорный выстрел. В этот момент на сценическом экране загорелась надпись: "Плен – не бутафория. Плен убивает. Free Azov".

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В интервью OBOZ.UA музыкант объяснил, зачем прибег к такому поступку. А также вспомнил вместе с нами свой самый памятный Atlas, со сцены которого совершил каминг-аут, и рассказал, от каких концертов не будет отказываться, даже рискуя нарваться на хейт украинцев.

– Мэл, какие впечатления от выступления на Atlas United?

– Наше выступление было запланировано одним из первых, фактически мы открывали очередной фестивальный день на Atlas United. Люди только сходились, мы даже думали, что зрителей будет немного. А потом, когда вышел на сцену и увидел, как со всех сторон сбегаются огромные толпы, меня это так тронуло! Ничем больше не хочу заниматься в жизни – только музыкой. Я всегда призываю людей заниматься тем делом, от которого они получают исцеление. На Atlas United я почувствовал заживление своих ран. И это самое лучшее, что может быть, та же психотерапия.

Этот фестиваль всегда был для меня возможностью сказать что-нибудь важное. А перформанс с выстрелом потребовался, чтобы нестандартно напомнить обществу о пленных азовцах. Согласитесь, никто не напишет, если певец Melovin со сцены речью привлечет внимание к "Азову", а из-за выстрела – напишут. Так получилось, что этот номер появился на следующий день после выстрела в Ирину Фарион. Но, поверьте, мы ничего не подстраивали, этот замысел начал разрабатываться нами даже раньше, чем произошло покушение на Трампа.

У меня безумные впечатления от выступления, потому что это особая публика. Я не знаю, может потому, что я сейчас переживаю внутри много эмоций, и, к сожалению, негативных, меня немного накрыло в последнее время. И публика Atlas United реально стала для меня лекарством – это было очень искренне. Когда сошел со сцены, сказал своему менеджеру: "Алена, это невероятно!" Вот рассказываю вам об этом и на глаза наворачиваются слезы. Я понял, насколько наши люди могут быть лекарствами друг для друга.

Так странно: зрители привыкли, что это я их мотивирую, что-то рассказываю, чему-то могу научить, чтобы предотвратить какие-то проблемы. А здесь они это сделали, даже не осознавая. Честно признаюсь: плакал на сцене. Так совпало, что на выступление наложились мои переживания, мне было тяжело даже начинать репетицию. Но сам концерт хуже никак от этого не стал, только лучше. Когда-то говорила Ирина Билык: "Для того чтобы я писала хиты, мне нужны драмы в жизни". Конечно, никто не хочет, чтобы эти драмы происходили, но они действительно рождают самые высокие эмоции.

– А вы можете о них рассказать? Или это что-то очень личное?

– Это спектр всего, что вообще происходит. Накапливалось и взорвалось внутри. А личные драмы стали спусковым крючком. Мне казалось, что все вокруг рушится. Но ничего не рушится, потому что остается жизнь. А значит, есть шансы на более счастливую картинку в будущем.

Это не первый мой Atlas. Когда вспоминаю о прошедших выступлениях, сразу же на память приходит самый знаменитый, где сделал каминг-аут на сцене (исполнитель поцеловал девушку и парня, с которыми выступал, а затем окутал себя флагом ЛГБТ. – Ред.).

– Не сожалели о том, что позволили себе тогда такую откровенность?

– Никогда в жизни. Однако если спросить меня, стало ли мне легче с этим жить, то нет. Но стало жить понятнее. И мне кажется, что это гораздо важнее. Это как отношение к жизни. Я перерос драмы, мне сейчас больше хочется прозрачности и понятности. Нетипичности, но простоты. Потому и мой образ на сцене сейчас очень изменился. Шокирующее поведение, чтобы поразить публику, – это происходило потому, что многие годы скрывал свое "я". А сейчас я вернулся к пониманию себя. Весь тот эпатаж, к которому раньше прибегал, – это была защитная оболочка.

– Как сейчас у вас с работой?

– Скажу так: рынок постепенно восстанавливается. Появляются запросы на коммерческие выступления. Последний корпоратив – свадьба – был во Львове. Люди продолжают жить, и я не считаю, что отмечать личные праздники сейчас нецелесообразно. Все актуально – эмоции, любовь.

– После того как Оля Полякова и несколько ее коллег попали в скандал со свадьбой бывших прокурора и сотрудницы ГБР, вы тщательно проверяете заказчиков своих выступлений?

– Конечно, после тех ситуаций не хочется оконфузиться перед украинцами, потому что я люблю это общество, я нахожусь здесь. У меня много вариантов выезда за границу. Но ничем не пользуюсь. Я хочу оставаться здесь, понимаете? Возвращаясь к вопросу о заказчиках частных выступлений, мы стараемся все тщательно проверять. Но всегда есть опасность что-то недосмотреть. Было очень дико наблюдать, как атаковали Олю Полякову, оказавшуюся в центре громкого скандала. Она приняла на себя весь удар, хотя на той свадьбе были также Пономарев и Дзидзьо, по крайней мере, об этом писали в медиа.

Надо сказать прямо: иногда нам приходится не перебирать, где выступать. Дай Бог, чтобы был заказ. Потому что каждая команда – это семьи. Никто, кроме нас, о них не подумает. Поэтому я не откажусь выступить у депутатов или у каких-то очень богатых украинцев по одной причине: за мной стоят люди. И чихать я хотел на хейт. Чтобы только не у россиян выступать – вот моя позиция. Нас приглашали – да, было такое. Наши, украинцы. Но мы узнавали, что там будут россияне, и отказывались от предложений. Не заслуживают россияне слышать украинских певцов. Они достойны получить билеты только на концерт Кобзона.

– Ваши заработки сильно изменились за последние годы?

– У меня нет каких-то неслыханных гонораров. И моя жизнь сейчас совсем не такая, как была до полномасштабной войны. Не зарабатываю много, но хватает. Меня сейчас не так часто можно увидеть в соцсетях, потому что там много давления и плохих новостей. На какой-то период я умышленно ухожу оттуда. Кто-то переживает боль, выплескивая гнев на страницах соцсетей, а я переживаю совсем иначе. Закрываюсь в себе и пишу музыку. Слушаю эту музыку, если мне плохо. Танцую, если мне плохо. Это мой способ выражения чувств. И когда его кто-то осуждает, например, пишет, что сейчас не время что-то праздновать… Конечно, этот человек имеет право на свое мнение, но ему, видимо, неизвестен факт, что наш мозг не может постоянно находиться в негативе. Надо искать положительные моменты и их проживать. Все актуально. И прежде всего – наша жизнь.

– Как давно вы были в Одессе, где родились и выросли?

– В конце июня – на дне рождения мамы. Можно ли назвать район, где живут мои родители, спокойным? Сейчас тяжело найти такое место не только в Одессе. Любой уголок Украины, "благодаря" нашим соседям, потенциально опасен. Есть места, где проходят постоянные обстрелы. А есть такие, где один раз прилетит – и заберет все. Так случилось с моей сестрой в Одессе, когда две ракеты прилетели в одну точку. После первого взрыва ее извлекли из-под обломков живой. А потом прилетела вторая ракета, убившая ее и всех, кто там находился. Я рассказываю сейчас об этом не для того, чтобы меня пожалели. Каждый второй украинец имеет уже, к большому сожалению, потери в этой страшной войне. Но, когда мне кто-то будет дальше рассказывать, как я должен жить, и упрекать, что что-то сейчас не ко времени, оставляю за собой право ответить: "Идите лучше к психотерапевту!"

– Мэл, в конце прошлого года в интервью нашему изданию вы рассказывали, что из-за непростого медицинского диагноза должны были полностью изменить образ жизни. Сейчас вы живете по тому же распорядку?

– А я не могу себе позволить другой, потому что сразу же получу повышение в крови сахара из-за MODY-диабета. Полное изменение рациона стало моим образом жизни. Да, это своего рода рутина. Однако она никак не влияет на меня негативно. Я живу по новым правилам – вот и все. Признаюсь, могу немного согрешить – съесть то, что мне нельзя. Тогда придется пить две таблетки вместо одной. Поэтому нарушаю режим довольно редко. Вот недавно съел кусочек арбуза, маленький треугольничек, а сахар поднялся до 18. Вы не знали, что у этой прекрасной ягоды высокий гликемический индекс, приводящий к заметным колебаниям уровня сахара в крови? А я уже изучил по этой теме, кажется, чуть ли не все на свете. Я всегда сильно углубляюсь в беспокоящий вопрос. Кроме того, у меня классные врачи, с некоторыми из них даже стали друзьями.

– Когда нет света в киевской квартире, как себя радуете?

– А я продолжаю работать – имею зарядную станцию, которую подарили поклонники. Провел себе мощный интернет, потому что нельзя оставаться без связи. Я не хочу обесценивать свои проблемы – да, без света непросто. Но есть те, кому еще труднее – кто живет с маленькими детьми на 22-м этаже. А люди в возрасте? "Так что все нормально", – говорю я себе.

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