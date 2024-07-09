'Разбогател на деньги ВСУ? Вы серьезно?' В окружении Вакарчука эмоционально отреагировали на его 'высокую' военную зарплату

Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, с 2022 года находившийся в рядах Вооруженных сил Украины, "демобилизовался". За время службы музыкант годами "получал солидную зарплату". Об этом пишут украинские СМИ.

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OBOZ.UA обратился за комментарием к пресс-секретарю группы "Океан Эльзы" Виктории Хоменко, которая предположила, почему появилась информация об увольнении. А также рассказала, куда идет военная зарплата Вакарчука.

По словам Виктории Хоменко, музыкант не оставил службу в армии: "Святослав был мобилизован в марте 2022 года – это известная информация. В военкомат во Львове пришел с братом в первые дни полномасштабного вторжения. Служит офицером по морально-психологической подготовке, потому что в свое время окончил военную кафедру при университете по специальности "военная психология и социология". Информация о том, что он оставил службу, неправда".

"Со временем военнообязанных переводят с одной должности на другую, – объясняет Виктория Хоменко. – И это называется у них увольнением, а впоследствии – принятием на другую должность. Но это ни в коем случае не означает демобилизацию из армии. А журналисты, прочитав об уходе с должности, сделали вот такой вывод. Я говорила с редакцией, где появился этот материал, они сделали корректировку в статье. Но ведь вы же понимаете, история с отрицательным эмоциональным окрасом всегда лучше читается, чем опровержение".

Также в СМИ появилась информация о том, что в декларации за январь-начало мая 2024 года Вакарчук отметил, что получил 89,6 тысяч гривен в качестве денежного довольствия на военной службе, а за 2022-2024 годы эта сумма составила около 850 тысяч.

"Денежное обеспечение есть на любой службе, – комментирует Виктория Хоменко. – От него ты просто так не можешь отказаться. А армия – это такая структура, в которую ты не можешь прийти и сказать: "Я буду работать за кофе, а вот вам счет – перечисляйте сюда деньги". Святослав постоянно сам перебрасывает эти средства на наш фонд, потому что мы из него делаем закупки для наших дружеских бригад. Вот сейчас, разговаривая с вами, несу на почту договоры на отправку шести РЕБов, которые обошлись нашему фонду в 900 тысяч гривен".

"Знаете, я вчера поздно перечитывала, что пишут в интернете, и думала: люди реально считают, что Святослав Вакарчук берет деньги из ВСУ? И он из этого как-то разбогател? – продолжает Виктория. – Вот даже недавно мне прилетело в Facebook напоминание, как чуть больше года назад мы собирали средства на одну из одесских бригад – с концерта и аукциона. До двух миллионов не хватало 210 тысяч. Святослав докинул на фонд эти деньги из собственных, чтобы получилась красивая цифра. Нас вчера очень впечатлила история с "Охматдетом". Мы сразу согласовали со Славой, что передаем из фонда 100 тысяч гривен. А вечером я читаю все это – мне начинают слать друзья и знакомые..."

"Мне обидно, правда, – добавляет Виктория Хоменко. – Я никак не осмелюсь сделать какой-нибудь личный сбор, попросить людей о деньгах. Все годы мы передаем свои – деньги с концертов или то, что удается аккумулировать из других выступлений. И здесь такая информация… Вакарчук живет на деньги из ВСУ? У меня даже объяснение этому всему нет какого-то логичного. Возможно, такого рода информация несет какую-то благую цель – читателям в комментариях есть куда сбросить напряжение, усталость, посоревноваться в чувстве юмора. Я не исключаю, что еще мемы появятся на эту тему. Но так мы далеко не заедем".

"Святослав Вакарчук, как служил, так и служит в ВСУ, а средства как передавал на помощь, так и будет продолжать это делать. 800 с чем тысяч – это небольшая часть на фоне десятков миллионов, которые мы передали на фронт. Это все нами документировано.Конечно мы обсуждали со Святославом ситуацию, – добавляет Виктория. – Он искренне удивлен. Говорит: "Считают, что я взял себе эти деньги? Серьезно?". Сколько раз я просила его сфотографироваться, когда передает что-нибудь на фронт! Очень трудно уговорить. Когда он идет к ребятам, берет в машину то, что мы на этот момент закупили. Но это не все, потому что, как только получаем что-то, стараемся сразу отправить, а не ждать, пока Славик поедет. Но иногда бывает, что все совпадает. Много раз говорила: "Слава, очень нужные фото, пусть кто-то сфоткает на телефон".

"Он сердится: "Я не буду этого выставлять. Зачем? – говорит Хоменко. – У меня есть несколько фото, где он вручает помощь, поворачиваясь спиной к камере. Видно, что человек стесняется. Ясно, что если бы мы выставили такие фото, могли услышать, что он пиарится. Добро делается тихо – и всё такое. Но вторая часть людей сейчас может сказать: а мы не видим, что он помогает, правда же? А теперь, когда произошла такая история, я в некоторой степени даже вижу в этом плюс: мне будет легче объяснить Славе, зачем такие снимки нужны".

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