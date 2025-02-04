Потап впервые рассекретил, почему переехал в Барселону в разгар полномасштабной войны в Украине

Украинский рэпер и музыкальный продюсер Потап (Алексей Потапенко), который после начала полномасштабного вторжения покинул территорию Родины, а сейчас активно строит карьеру в Европе под новым сценическим именем Славик Балаган, впервые назвал причину, по которой переехал в Барселону. По словам артиста, он решил уехать в испанский город, ведь там много возможностей для развития его творчества и значительно легче сотрудничать с мировыми представителями индустрии.

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Кроме того, как отметил исполнитель, полгода назад он официально открыл за границей офис Mozgi International. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

"Это благословенное место. Здесь сочетается море, музыка, культура, прекрасный аэропорт. Отсюда очень легко добраться куда угодно. Барселона – город творческих людей, поэтому именно здесь, друзья, я живу. Здесь много профессиональной работы, и уже как полгода мы официально открыли офис в Барселоне, так что Mozgi Group стала Mozgi International", – объяснил продюсер.

К тому же, по словам Потапа, находясь в Барселоне, гораздо легче сотрудничать с разными странами по всему миру. Артист может беспрепятственно летать из одного уголка планеты в другой, чтобы общаться с людьми.

Судя по словам рэпера, у него достаточно масштабные планы на развитие своей карьеры в Европе. Потап отметил, что в будущем планирует открыть офисы Mozgi International в Майами и Лондоне.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Потап неожиданно заговорил по-русски и анонсировал концерт в Израиле.

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