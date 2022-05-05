'У меня другой паспорт, но я не могу бросить Украину': Эктор Хименес-Браво возвращается в Киев

Канадский и украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво сделал щемящее заявление о войне России в Украине. Находясь в Польше, звезда неустанно помогал украинцам, которые искали убежище в соседней стране, но решил возвратиться в Киев, так как считает этот край своим родным домом.

На странице в Instagram, Хименес-Браво выложил трогательный ролик, в котором рассказал, что несмотря на иностранное гражданство, чувствует себя украинцем и хочет жить в нашей стране, как предыдущие 13 лет. Кулинар отметил, что в Польше был проведен благотворительный ужин и собрано 1 300 000 грн для помощи Украине (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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"Мое сердце с Украиной. В реалиях войны те, кто работал в Украине, но имел другой паспорт, мог бы собрать свои вещи и вернуться на Родину, Я не мог так сделать. Мой дом даже не Киев. Мой дом – Ирпень. Когда ты живешь в стране, которую чувствуешь родной, ты не можешь ее бросить", – подчеркнул знаменитость.

Также Хименес-Браво вспомнил "дельный совет матери". По его словам, женщина сказала: "В самый сложный период жизни ты поймешь, кто твои настоящие друзья и семья".

"Мы все украинцы, мы все европейцы. Польша – наш большой друг, который помогает в борьбе за свободу и демократию", – сказал кулинар, который впервые посетил соседнюю страну и восхитился открытым сердцем поляков.

Шеф-повар акцентировал, что украинцы готовы бороться за весь мир, а враг, по его словам, должен понять одно – правда всегда победит.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Хименес-Браво призвал американцев требовать от своих конгрессменов предоставления Украине больше оружия. По его словам, всего одна противоракетная установка поможет сберечь жизни сотен украинцев.