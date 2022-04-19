'Одна противоракетная установка может сохранить сотни жизней': Эктор Хименес-Браво призвал США вооружить Украину

Канадский и украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво призвал американцев требовать от своих конгрессменов, чтобы США предоставили Украине больше оружия. По его словам, всего одна противоракетная установка поможет сберечь жизни сотен украинцев.

Соответствующее видео он опубликовал на личной странице в Instagram. "Украина нуждается в вашей помощи! Лишь несколько кликов", – подписал шеф-повар свой пост (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Ежедневно Украина борется своими руками, чтобы сохранить свое место на этой земле. Сотни ракетных ударов Россия направила по украинским городам, селам и гражданам Украины. Мы сейчас должны вооружать Украину тяжелым оружием", – призвал Хименес-Браво.

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Он также попросил граждан других стран обращаться к своим правительствам с призывами предоставить большее оружия украинской армии.

"Попросите вашего конгрессмена помочь Украине тяжелым оружием! Если вы за пределами США, пожалуйста, попросите вашу страну, ваше правительство поможет вооружить украинскую армию сейчас! Используйте хештег #armukrainenow. Украина и украинцы нуждаются в вашей помощи, чтобы бороться против агрессора!" – отметил шеф-повар.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Эктор Хименес-Браво, улетевший за несколько дней до российского вторжения в отпуск в Колумбию, прервал отдых, чтобы помочь украинцам. Кулинар отправился в Польшу, чтобы сотрудничать с местными организациями, координирующими беженцев.