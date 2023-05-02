У маленького сына Виктора Павлика возникли проблемы с речью: врач установил диагноз

Жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась с подписчиками волнениями по поводу задержки речи у их сына Михаила, которому в июне должно исполниться 2 года. Избранница исполнителя подозревала, что у малыша проблемы со слухом, поэтому отвела его к врачу.

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Эксперт определил, что у ребенка нет заболеваний, которые мешали бы четко слышать, однако молодая мама все же узнала предварительный диагноз. Об этом она рассказала в своих Instagram-stories (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В прошлом году Михаила осматривал врач, сообщивший родителям, что у ребенка много серы, поэтому он часто держится за ушки. Однако ничего серьезного на осмотре медик не увидел. Уже в 2023 году Екатерина Репьяхова заметила, что ее сын не спешит разговаривать и не реагирует, когда к нему обращаются.

Обследование у Лора исключило, что проблема могла быть в серных пробках или опасных аденоидах. Родителям посоветовали пройти дополнительный осмотр у сурдолога, занимающегося диагностикой и коррекцией нарушений слуха.

Диагноз маленького Михаила – специфическое расстройство языковой артикуляции. Это нарушение речи в период развития ребенка, при котором уровень овладения произношением звуков у него ниже, чем ожидается.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Екатерина Репяхова продемонстрировала шикарный дом, в котором должна была жить ее семья. Но, по словам блондинки, ее отец потерял особняк.

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