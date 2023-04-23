'Должна была жить наша семья': Репяхова показала роскошный особняк, который построили ее родители. Фото

Блогер и супруга украинского певца Виктора Павлика Катя Репяхова на днях посетила свой родной город. Девушка вместе с мамой и сыном Михаилом отправилась в Днепр. Там она побывала на могиле своих близких и продемонстрировала шикарный дом, в котором должна была жить ее семья. Но, по словам блондинки, отец потерял этот особняк.

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В Instagram-stories молодая мама показала трехэтажное поместье из красного кирпича, в котором ей так и не суждено было жить. Отец заложил дом в банк и теперь, по всей видимости, он имеет других хозяев (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Этот дом построил мой папа. Мы тут должны были жить всей семьей. Но не суждено нам жить. Папа заложил дом в банк и он теперь не наш. Хотя все это строилось мамой и папой. Каждый камушек, каждый кирпичик", – огорченно рассказала Репяхова. Она добавила, что папа привез кирпич из Прибалтики, а камень – из Западной Украины. Он сам продумал всю планировку особняка.

Катя прикрепила архивную фотографию, на которой позировала вместе со страшим братом Романом возле еще недостроенного дома. Также она показала снимок всей семьи, на котором изображена она с отцом и мамой, братом с сестрой. Фотография была сделана на выпускном Ромы.

Как мы ранее писали, блогер уже долгое время не общается с папой. Мужчина пропал из жизни девушки в 2006 году, а также обзавелся новой семьей. Супруга Павлика назвала своего родственника "тяжелым человеком" и призналась, что он превратился из обеспеченного человека в банкрота.

Недавно OBOZREVATEL сообщил, что Катя Репяхова сделала ринопластику. Виктор Павлик был против операции, но приехал поддержать любимую в больницу. Также красавица запланировала делать маммопластику.

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