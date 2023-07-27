У Кабаевой от Путина трое детей, но она закрутила роман с телохранителем: как выглядят потомки диктатора и что скрывают в Кремле

Российские инсайдеры распространили информацию о том, что гимнастка Алина Кабаева, которую считают матерью троих детей Путина, закрутила роман со своим охранником. В Кремле якобы поговаривают, что "старый мерин сдал" и даже не поинтересовался, с кем ему изменяет возлюбленная.

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Об этом пишет Telegram-канал "Генерал СВР", который ведут от имени бывшего генерала Службы внешней разведки (СВР) РФ. Близкое окружение диктатора, по данным инсайдера, уже некоторое время наблюдает за сериальной драмой в его личной жизни (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Путину осторожно сообщили, что его сожительница и мать нескольких его детей Алина Кабаева, вероятно, увлеклась одним офицером из её охраны, и якобы роман развивается уже некоторое время. Путин, который в последнее время открыто игнорирует Кабаеву и может не видеться с ней совсем, вяло отреагировал на это сообщение и даже не попытался узнать подробности и имя нового фаворита Алины Маратовны", – говорится в посте.

Слухи об отношениях Путина с Кабаевой впервые распространились еще в 2008 году, хотя совместное фото гимнастки и президента РФ появилось на сайте Кремля на 7 лет раньше.

В 2014 году Путин расстался со своей женой Людмилой. Уже в 2015 году таблоиды сообщили, что Кабаева в самом дорогом роддоме Европы в Швейцарии родила диктатору первого общего ребенка.

Впоследствии заговорили о новых родах гимнастки. По данным иностранных СМИ, она родила близнецов. По другой информации, сыновья Путина родились в декабре 2009 и январе 2013 года.

В сети даже появились фото Кабаевой с детьми, отцом которых называют Путина.

В Кремле отчаянно скрывают информацию даже о рожденных в браке детях диктатора – Марии и Екатерине, а роман с Кабаевой закрыт за семью замками. Много лет назад они пытались опровергать слухи об отношениях, однако в СМИ каждый раз появляются новые подробности их личной жизни.

Кстати, недавно в сети появилась информация, что спортсменка в очередной раз забеременела от российского президента. Более того, по словам инсайдеров, олимпийская чемпионка вынашивает девочку, что очень не понравилось диктатору.

Как писал OBOZREVATEL, Кабаева появилась на публике с кольцом на безымянном пальце. Спортсменка удивила пропагандистов не только украшением, которое они назвали дешевым, но и изменениями во внешнем виде.

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