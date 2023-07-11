'Тайная любовница Путина' Кабаева удивила изменениями во внешности и засветила обручальное кольцо: пропагандисты отметили один 'нюанс'

Олимпийская чемпионка из РФ Алина Кабаева, которую считают любовницей диктатора Владимира Путина, появилась на публике с кольцом на безымянном пальце. Спортсменка удивила пропагандистов не только украшением, которое они назвали дешевым, но и изменениями во внешнем виде.

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РосСМИ отметили, что "тайная любовница Путина" набрала вес, а ее обручальное кольцо совсем неприметное. Избранника звезды назвали "не таким щедрым, как можно было подумать" (чтобы посмотреть фото, доскролльте к концу страницы).

Кабаева в городе Сочи посетила июльское собрание в академии "Небесная грация", где собрались гимнастки со всей страны-террористки. Она пообщалась со спортсменками и дала наставления, пока пропагандисты рассматривали образ чемпионки.

Особого внимания удостоился набранный вес россиянки и ее обручальное кольцо, которое, по словам псевдо-журналистов, оказалось серебряным и неприметным, поскольку не было украшено бриллиантами и другими сияющими камешками.

Украшение назвали "небывалой скромностью для звезды такого масштаба", а ее кавалера упрекнули в том, что подарил любимой скромный аксессуар. Кстати, официально о своих отношениях Кабаева никогда не рассказывала.

Напомним, что "любовница Путина" уже не впервые красуется с кольцом на публике. Ранее ее заметили на мероприятии "Алина-2023", где путинистка появилась в необычном для себя наряде.

Как писал OBOZREVATEL, Кабаева нагло заявила, что деятельность российских пропагандистов не уступает боевому оружию. Однако интернет-пользователей заинтересовали не только заявления гимнастки, но и ее лицо. Подробности – в нашем материале.

О том, как разбогатела Кабаева и сколько у нее денег – узнайте по ссылке здесь.

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