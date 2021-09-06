У Хью Джекмана умер отец: актер написал щемящий пост

Известный 52-летний австралийский актер Хью Джекман сообщил о смерти своего отца Кристофера. Мужчина скончался 5 сентября в День отца.

Соответствующий пост Хью опубликовал на личной странице в Instagram. "Хотя есть глубокая грусть, я полон такой благодарности и любви. Одним словом, мой отец был выдающимся человеком. Он посвятил свою жизнь семье, работе и вере", – написал актер.

Отметим, что Крису Джекману было 84 года. Мужчина британского происхождения получил образование в Кембридже и работал бухгалтером.

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Родители Хью – Крис Джекман и Грейс Уотсон – эмигрировали в Австралию из Великобритании в 60-х годах прошлого века. Когда будущей звезде Голливуда была восемь лет, родители расстались.

Кристофер вырастил Хью и еще двух сыновей, как отец-одиночка в Сиднее, а его экс-возлюбленная растила двух дочерей в Великобритании.

Напомним:

У Хью Джекмана заподозрили рецидив рака. Актер в очередной раз сдал анализы на наличие карциномы, которые показали положительный результат. Он назвал их неубедительными.

Знаменитость борется со злокачественным новообразованием с 2013 года. Ему уже делали операцию после диагностики заболевания, однако она дала временный эффект.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что на 89-м году жизни умер легендарный французский актер Жан-Поль Бельмондо, который запомнился миру ролями в фильмах "Баловень судьбы", "Женщина есть женщина" и "Мужчина и его собака".