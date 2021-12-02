У Хлебниковой диагностировали ожог глаз: началось заражение тканей лица
Известная советская и российская певица Марина Хлебникова по-прежнему находится в медикаментозной коме после пожара в собственной квартире. Стало известно, что у артистки сильно пострадали глаза и началось заражение тканей лица.
Сейчас состояние исполнительницы хитов "Солнышко мое, вставай" и "Чашка кофею" оценивается как стабильно тяжелое, сообщает Telegram-канал Mash. Врачи диагностировали у нее ожог роговицы.
Медики вводят антибиотики, чтобы инфекция не распространялась дальше. Певица страдает от сильных болей, поэтому когда ее выведут из комы – неизвестно.
Сообщается, что родственникам и близким запрещено навещать Хлебникову. Любой контакт может навредить пациентке и вызвать лишний стресс. Врачи опасаются, что присутствие посторонних в палате может спровоцировать появление новых заражений у певицы.
Напомним, ранее OBOZREVATEL писал:
Заслуженная артистка России Марина Хлебникова получила более 50% ожогов тела во время пожара в собственной квартире в Москве. 56-летняя певица находится в крайне тяжелом состоянии. Ее ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.
Доктора говорят, что певице придется делать операцию по пересадке кожи, поэтому ее не скоро можно будет увидеть на публике.
22 ноября Хлебникова впервые пришла в себя. Друзья призвали поклонников молиться за артистку, а вот родственники, по словам медиков, не интересуются самочувствием больной.