У герцогини Йоркской диагностировали меланому после лечения рака молочной железы

У Сары Фергюсон диагностировали рак кожи вскоре после лечения другого вида онкологии. В прошлом году герцогиня Йоркская перенесла операцию из-за рака груди.

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С тела королевской особы удалили родинку, которая оказалась злокачественной меланомой – самым серьезным типом рака кожи. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам инсайдеров, бывшая супруга принца Эндрю остается "на позитиве", несмотря на ужасные новости, которые ей сообщили лишь через несколько дней после Рождества. У семьи есть надежда, что рак обнаружили на ранней стадии. Фергюсон должна пройти необходимые обследования, чтобы убедиться в этом.

У отца герцогини Роланда Фергюсона за 10 лет до его смерти диагностировали рак простаты и рак кожи. Осенью прошлого года Йоркская призналась, что боится заболеть другим видом онкологии настолько, что иногда панически просыпается среди ночи.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как Кейт Миддлтон госпитализировали и проведели хирургическое вмешательство. Врачи подтвердили – это точно не рак: появились детали операции принцессы Уэльской в клинике, которую называют 5-звездочной гостиницей.

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