'У деда очевидные проблемы в стране': Анатолий Анатолич заметил интересный нюанс во встрече Путина и Ким Чен Ына

Украинский ведущий Анатолий Анатолич часто комментирует войну в Украине, а именно действия главы России Владимира Путина и заметил интересную деталь, когда тот отправился в диктаторскую Северную Корею на встречу с коллегой Ким Чен Ыном. Он объяснил на примере известной в РФ программы, что россиянам комфортно, когда ими управляют и ограничивают права.

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"Кон Чен Ый поехал на свидание к Ким Чен Ыну", – написал Анатолий Анатолич в Instagram. Шоумен вспомнил, что раньше часто видел, как гостями популярной программы "Вечерний Ургант" были мировые звезды, но сейчас такого не происходит и никто не замечает изменений, указывающих на диктаторский режим в России и жизнь за железным занавесом, как это происходило при верховенстве СССР.

Я помню, как к Урганту всегда приходили западные звезды, которые лично привозили свои фильмы в Москву. Этого уже не происходит. Звезды не ездят, бигмаки не едят на Красной площади, но прикол в том, что россиянам пох*р", – заметил он.

Трудно не заметить, что с руководителями демократических стран Путин не устраивает встречи, а его путь "дипломатических" путешествий обычно направлен либо к определенным африканским странам, либо к почти тождественной Северной Корее. Как отмечает Анатолич, власти РФ раньше лишь притворялись "демократической страной, где все – свободные люди", а когда отказались от этого действа, поняли, что сопротивления со стороны общества не будет, поэтому можно незаметно вернуть так называемую монархию без права голоса.

"Оказалось, что они очень круто мимикировали под цивилизованных. Но уже можно этого не делать. Кон Чен Ый поехал на свидание к Ким Чен Ыну. Звучит страшно. Ибо оба являются диктаторами и сумасшедшими. Но это доказывает еще и то, что у деда явные проблемы в стране, если он ищет себе таких кентов", – объяснил Анатолич.

Украинцы в комментариях поддержали шоумэна. Некоторые вспоминали о желании освободиться от двух главных диктаторов в мире, а некоторые заметили в этой встрече негативный колокольчик:

"Два диктатора, взялись бы вы за руки и спрыгнули с высотки".

"Боже, скинь туда метеорит".

"Да там оба Кон Че Ные".

"Два ирода в кучу сошлись".

"А они на эту встречу подобрали Путина-Азиата".

"Мне показалось что это не красная дорожка, а кровь".

"Дрона им в рожу".

"Вспомнилось: "Два деб*ла – это сила", но почему-то не смешно, а страшно".

"Биба и Боба – два долбой*ба".

Ранее OBOZ.UA писал, что Анатолий Анатолич объяснял, что общего между победой Путина на псевдовыборах на временно оккупированных территориях с фильмом "Диктатор".

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