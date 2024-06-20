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"У деда очевидные проблемы в стране": Анатолий Анатолич заметил интересный нюанс во встрече Путина и Ким Чен Ына

Катерина Галущенко
Люди
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'У деда очевидные проблемы в стране': Анатолий Анатолич заметил интересный нюанс во встрече Путина и Ким Чен Ына

Украинский ведущий Анатолий Анатолич часто комментирует войну в Украине, а именно действия главы России Владимира Путина и заметил интересную деталь, когда тот отправился в диктаторскую Северную Корею на встречу с коллегой Ким Чен Ыном. Он объяснил на примере известной в РФ программы, что россиянам комфортно, когда ими управляют и ограничивают права.

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"Кон Чен Ый поехал на свидание к Ким Чен Ыну", – написал Анатолий Анатолич в Instagram. Шоумен вспомнил, что раньше часто видел, как гостями популярной программы "Вечерний Ургант" были мировые звезды, но сейчас такого не происходит и никто не замечает изменений, указывающих на диктаторский режим в России и жизнь за железным занавесом, как это происходило при верховенстве СССР.

Я помню, как к Урганту всегда приходили западные звезды, которые лично привозили свои фильмы в Москву. Этого уже не происходит. Звезды не ездят, бигмаки не едят на Красной площади, но прикол в том, что россиянам пох*р", – заметил он.

Трудно не заметить, что с руководителями демократических стран Путин не устраивает встречи, а его путь "дипломатических" путешествий обычно направлен либо к определенным африканским странам, либо к почти тождественной Северной Корее. Как отмечает Анатолич, власти РФ раньше лишь притворялись "демократической страной, где все – свободные люди", а когда отказались от этого действа, поняли, что сопротивления со стороны общества не будет, поэтому можно незаметно вернуть так называемую монархию без права голоса.

"У деда очевидные проблемы в стране": Анатолий Анатолич заметил интересный нюанс во встрече Путина и Ким Чен Ына

"Оказалось, что они очень круто мимикировали под цивилизованных. Но уже можно этого не делать. Кон Чен Ый поехал на свидание к Ким Чен Ыну. Звучит страшно. Ибо оба являются диктаторами и сумасшедшими. Но это доказывает еще и то, что у деда явные проблемы в стране, если он ищет себе таких кентов", – объяснил Анатолич.

Украинцы в комментариях поддержали шоумэна. Некоторые вспоминали о желании освободиться от двух главных диктаторов в мире, а некоторые заметили в этой встрече негативный колокольчик:

  • "Два диктатора, взялись бы вы за руки и спрыгнули с высотки".
  • "Боже, скинь туда метеорит".
  • "Да там оба Кон Че Ные".
  • "Два ирода в кучу сошлись".
  • "А они на эту встречу подобрали Путина-Азиата".
  • "Мне показалось что это не красная дорожка, а кровь".
  • "Дрона им в рожу".
  • "Вспомнилось: "Два деб*ла – это сила", но почему-то не смешно, а страшно".
  • "Биба и Боба – два долбой*ба".
"У деда очевидные проблемы в стране": Анатолий Анатолич заметил интересный нюанс во встрече Путина и Ким Чен Ына

Ранее OBOZ.UA писал, что Анатолий Анатолич объяснял, что общего между победой Путина на псевдовыборах на временно оккупированных территориях с фильмом "Диктатор".

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