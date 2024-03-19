Что общего между победой Путина на псевдовыборах в России и фильмом 'Диктатор': в сети показали красноречивое видео

В сети появилось красноречивое сравнение псевдовыборов в России и оккупированных украинских городах, где якобы с результатом более 87% победил правящий диктатор-президент Владимир Путин. Пользователи использовали фрагмент фильма 2012 года "Диктатор" с забегом главного героя на эстафете, чтобы показать всю абсурдность ситуации.

Украинцы вспомнили, как тиран устранял своих конкурентов и кто ему в этом активно помогает. Видео появилось на странице известного ведущего Анатолия Анатолича.

"Говорят, этот фильм тоже скоро запретят на болотах. Кратко о том, как прошли и ближайшие десятилетия будут проходить выборы в стране 404. Я так вижу эту сцену", – написал артист.

На ролике главный герой фильма "Диктатор" принимает участие в собственных "Олимпийских играх".

Забег начинается с того, что он побежал раньше других, выстрелив в небо уже на ходу. После этого диктатор стреляет в оппонентов, запугивает оружием мировые организации и сообщества, защищающие права людей.

Чтобы царь вообще не напрягался, верные приспешники-пропагандисты, которыми стали Скабеева и Киселев, бежали ему на встречу с финишной лентой, а любимый шут Киркоров – бросился к "победителю" с поздравлениями.

Весь этот абсурд напомнил украинцам ситуацию с т.н. "выборами" среди россиян, перед которыми Путин запугал народ, конкурентов и публично поддержавших его звезд.

"И смешно, и страшно", "Было бы смешно, если бы не правда", – написали пользователи.

К слову, в фильме "Диктатор" было упоминание о выборах. Там людей "агитировали", направленным на них дулом танка.

Ранее OBOZ.UA писал, что перед псевдовыборами Путина ряд украинских звезд-предателей получили российское гражданство. Поступки этих предателей не только позорны с моральной точки зрения, но и наносят ущерб украинской культуре, используя ее как инструмент пропаганды.

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