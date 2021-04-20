У Данилко прокомментировали проблемы со здоровьем звезды
У украинского певца и композитора Андрея Данилко, выступающего под творческим псевдонимом Верки Сердючки, отреагировали на заявление о серьезных проблемах со здоровьем артиста, о которых в недавнем интервью сообщил продюсер Юрий Никитин.
Менеджмент звезды обратился ко всем подписчикам и фанатам знаменитости, опубликовав пост на его официальной странице в социальной сети Instagram.
"Ребята, вы что, с ума посходили? Андрей Данилко поправляет свои проблемы со сном. Налаживает циркадные ритмы. Все остальное – норм. Менеджмент Андрея Данилко", – отметили в публикации.
Заявление Никитина можно послушать в данном интервью.
Верка Сердючка – вымышленный женский персонаж, который придумал и создал украинский артист Андрей Данилко в 1992 году. Прототипом стала школьная любовь Анна Сердюк, а имя Вера досталось от школьной уборщицы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Данилко часто рассказывал, что жить в доме "со звездой" на Крещатике было его мечтой, которую он смог реализовать. Правда, по данным реестра недвижимости, артист свой план перевыполнил: у него сразу четыре квартиры на Крещатике, 25. Общая стоимость этой недвижимости может составлять 1,5 млн долларов.
Он уже долгое время является одним из самых дорогих артистов. Гонорары, как он сам признавался в интервью, в лучшие годы доходили до 260 тыс. долларов за концерт.