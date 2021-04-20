У Данилко прокомментировали проблемы со здоровьем звезды

У украинского певца и композитора Андрея Данилко, выступающего под творческим псевдонимом Верки Сердючки, отреагировали на заявление о серьезных проблемах со здоровьем артиста, о которых в недавнем интервью сообщил продюсер Юрий Никитин.

Менеджмент звезды обратился ко всем подписчикам и фанатам знаменитости, опубликовав пост на его официальной странице в социальной сети Instagram.

"Ребята, вы что, с ума посходили? Андрей Данилко поправляет свои проблемы со сном. Налаживает циркадные ритмы. Все остальное – норм. Менеджмент Андрея Данилко", – отметили в публикации.

Заявление Никитина можно послушать в данном интервью.

Верка Сердючка – вымышленный женский персонаж, который придумал и создал украинский артист Андрей Данилко в 1992 году. Прототипом стала школьная любовь Анна Сердюк, а имя Вера досталось от школьной уборщицы.

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