У Данилко прокомментировали проблемы со здоровьем звезды

Анна Прийма
Анна Прийма
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У Данилко прокомментировали проблемы со здоровьем звезды

У украинского певца и композитора Андрея Данилко, выступающего под творческим псевдонимом Верки Сердючки, отреагировали на заявление о серьезных проблемах со здоровьем артиста, о которых в недавнем интервью сообщил продюсер Юрий Никитин.

Менеджмент звезды обратился ко всем подписчикам и фанатам знаменитости, опубликовав пост на его официальной странице в социальной сети Instagram.

"Ребята, вы что, с ума посходили? Андрей Данилко поправляет свои проблемы со сном. Налаживает циркадные ритмы. Все остальное – норм. Менеджмент Андрея Данилко", – отметили в публикации.

Менеджмент Данилко о его состоянии здоровья.

Заявление Никитина можно послушать в данном интервью.

Верка Сердючка – вымышленный женский персонаж, который придумал и создал украинский артист Андрей Данилко в 1992 году. Прототипом стала школьная любовь Анна Сердюк, а имя Вера досталось от школьной уборщицы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Данилко часто рассказывал, что жить в доме "со звездой" на Крещатике было его мечтой, которую он смог реализовать. Правда, по данным реестра недвижимости, артист свой план перевыполнил: у него сразу четыре квартиры на Крещатике, 25. Общая стоимость этой недвижимости может составлять 1,5 млн долларов.

  • Он уже долгое время является одним из самых дорогих артистов. Гонорары, как он сам признавался в интервью, в лучшие годы доходили до 260 тыс. долларов за концерт.

УкраинаЮрий НикитинВерка Сердючка