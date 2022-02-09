У Анастасии Заворотнюк парализовало часть тела, она заторможена и в депрессии. Появились новые детали о болезни актрисы

Российская актриса Анастасия Заворотнюк в ходе трехлетней борьбы с раком головного мозга – глиобластомой – якобы частично потеряла голос и способность двигаться самостоятельно. Звезда сериала "Моя прекрасная няня", по данным СМИ, находится в депрессии и в заторможенном состоянии, кроме того, у нее парализована правая часть тела.

Как пишет KP.RU, из-за принимаемых глюкокортикоидов и так называемого синдрома Кушинга (нарушение обмена веществ и избыточная секреция кортизола) знаменитость сильно поправилась. Кроме того, актриса якобы лечилась противораковой вакциной, разработанной специально для нее в Санкт-Петербурге. От подобных заграничных препаратов Заворотнюк отказалась.

Российский режиссер Анатолий Демидов, знакомый с окружением семьи артистки, рассказал изданию, что у Заворотнюк сильно осип голос. Это, как уверяют медики, временное явление.

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"В этом нет чего-то страшного... Не исключаю, что могут обратиться к фониатрам. Слышал, собираются попросить друга семьи Николая Цискаридзе в этом вопросе поучаствовать. Цискаридзе может найти хорошего специалиста, например из Большого театра", – сказал Демидов.

Журналисты пишут, что в последнее время Заворотнюк постоянно находится в загородном доме в подмосковном коттеджном поселке Крекшино.

Соседка звезды заявила, что видела актрису. Сиделка якобы вывезла знаменитость на каталке для поездки в клинику. "Анастасия, очень полная, с одутловатым лицом, была укутана, на шее плотный шарф. Ее с трудом можно узнать. Но глаза ее остались те же – она посмотрела осмысленно, хотя страдальчески. Это был взгляд умного человека", – рассказала женщина.

Она добавила, что сиделка веда себя с больной как с маленьким ребенком. "Не знаю, возможно, их так научили", – предположила собеседница СМИ.

Кроме того, в окружении актрисы говорят, что в последнее время у нее наблюдаются признаки депрессии. Заворотнюк принимает успокаивающие препараты и очень устала от лечения.

"Нервы у всех в семье обнажены. Анастасия большую часть времени проводит в коляске в горизонтальном положении, хотя раньше она больше сидела. У нее частично парализована правая часть тела, она не может двигаться без посторонней помощи и шевелить рукой. Есть проблемы со зрением, произношением", – сообщил Демидов.

Режиссер отметил, что звезда не может долго сохранять концентрацию внимания "и вообще ей не до разговоров по душам". По его словам, ухаживает за актрисой специально нанятая медработница, а также мама.

"Анастасия заторможена. Временами кажется, что она вообще безучастна к происходящему вокруг, словно в прострации. Но порой наступают периоды просветления и ясного ума, когда она понимает, что происходит", – рассказал журналистам знакомый актрисы.

Напомним, о том, что звезда "Моей прекрасной няни" серьезно больна, стало известно в 2019 году. Свой диагноз Заворотнюк узнала спустя несколько месяцев после того, как родила дочь Милу от мужа, российского фигуриста Петра Чернышева.

Для Чернышева это первый и единственный ребенок. У Анастасии есть также двое взрослых детей: сын Майкл и дочь Анна от предыдущего брака с бизнесменом Дмитрием Стрюковым.

Коротко о знаменитости:

Анастасия Заворотнюк – российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка РФ (2006). Родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани (РФ). Наиболее известна как исполнительница роли Виктории Прутковской в телевизионном ситкоме "Моя прекрасная няня".

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