Физиогномисты оценили женщину с нашумевшего фото мужа Заворотнюк

Эксперты в области физиогномики оценили недавно нашумевший снимок с камер видеонаблюдения, на котором изображены якобы известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, борющаяся с раком головного мозга с 2019 года, и ее супруг Петр Чернышев. Одни считают, что это фото – спекуляция, а другие уверены, что это действительно Заворотнюк в машине.

Специалисты отметили, что трудно дать стопроцентный ответ. Об этом сообщают российские СМИ (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Я вижу, что форма носа и губ изменилась, а главное – у женщины на снимке закрыты глаза, по которым сходство определяется в первую очередь. Мы не видим ни зрачков, ни разреза глаз: для экспертизы это критично", – сказал эксперт в области физиогномики Александр Власов.

Видео дня

Специалист добавил, что его смутила характерная форма уха.

"На ранних снимках актрисы мы видим те же очертания. Однако, опять же, это могла тень так упасть. В любом случае, я бы не решился делать вывод, что в кадре Анастасия Заворотнюк. Скорее я поверю, что это какая-то спекуляция", – сказал он.

Другой эксперт Олег Воеводин уверен, что на снимке именно Заворотнюк.

"Да, это она. Конечно, черты лица серьезно изменились. Но есть отличительные признаки, которые остались идентичны", – сказал он.

К примеру, с одной стороны видно прежнюю линию волос около уха. По мнению Воеводина, пряди лежат так, словно в этом месте есть небольшая проплешина, что наблюдалось на фото актрисы до болезни. А справа присутствует прядь волос на висках, которая по рисунку, как у Заворотнюк. Вдобавок к этому осталась линия роста волос буквой "М" на лбу.

Также специалист обратил внимание на одинаковую форму лица и контур челюсти.

"Нижняя челюсть узнаваема: на мой взгляд, она принадлежит Анастасии. В свое время я сравнивал фотографии Жанны Фриске, которая стала неузнаваема из-за той же болезни. И сейчас я вижу, что внешность артисток изменилась по одному сценарию", – сказал он.

Воеводин уточнил, что в обоих случаях у артисток из-за недуга ткани костей, которые становятся мягкими, впадает нос, а также нарушается водно-солевой обмен, поэтому лицо полнеет, появляются щеки и двойной подбородок.

"Глаза становятся менее впалыми, а также в обоих случаях отгибается кончик уха. По моему мнению, этих признаков достаточно, чтобы сделать вывод: на фото с камер видеонаблюдения – именно Анастасия", – подытожил Воеводин.

К слову, российский шоумен, участник шоу "Дом-2" Рустам Солнцев вышел в прямой эфир на своем YouTube-канале, и подтвердил, что на фото Анастасия Заворотнюк.

"Да ребята, это она. К сожалению, это Заворотнюк. А что вы хотели увидеть, ребят? Она еще неплохо выглядит, еще не такое огромное лицо. Короткие волосы. Рак никого не красит", – сказал он.

В сети встали на защиту актрисы и начали писать претензии тем, кто опубликовал фото. Адвокат Сергей Редько заявил, что фиксация производится в общественном месте общеизвестной камерой, поэтому это вполне законно.

"Здесь вряд ли есть какое-либо основание предъявлять претензии тем, кто использует изображение гражданина. Если человек не являлся владельцем автомобиля и не был водителем, публиковать его изображение не следовало. Но, с другой стороны, он находился в машине в общественном месте, прекрасно понимая, что кругом камеры, поэтому вряд ли можно говорить о нарушении его прав", – подытожил адвокат.

Коротко о знаменитости:

Анастасия Заворотнюк – российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка РФ (2006). Родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани (Россия). Наиболее известна как исполнительница роли Виктории Прутковской в успешном ситкоме "Моя прекрасная няня".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что дочь Анастасии Заворотнюк Анна призналась, что рак не отступает. Девушка отметила, что ее мать – настоящий "воин".