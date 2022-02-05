Физиогномисты оценили женщину с нашумевшего фото мужа Заворотнюк
Эксперты в области физиогномики оценили недавно нашумевший снимок с камер видеонаблюдения, на котором изображены якобы известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, борющаяся с раком головного мозга с 2019 года, и ее супруг Петр Чернышев. Одни считают, что это фото – спекуляция, а другие уверены, что это действительно Заворотнюк в машине.
Специалисты отметили, что трудно дать стопроцентный ответ. Об этом сообщают российские СМИ (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
"Я вижу, что форма носа и губ изменилась, а главное – у женщины на снимке закрыты глаза, по которым сходство определяется в первую очередь. Мы не видим ни зрачков, ни разреза глаз: для экспертизы это критично", – сказал эксперт в области физиогномики Александр Власов.
Специалист добавил, что его смутила характерная форма уха.
"На ранних снимках актрисы мы видим те же очертания. Однако, опять же, это могла тень так упасть. В любом случае, я бы не решился делать вывод, что в кадре Анастасия Заворотнюк. Скорее я поверю, что это какая-то спекуляция", – сказал он.
Другой эксперт Олег Воеводин уверен, что на снимке именно Заворотнюк.
"Да, это она. Конечно, черты лица серьезно изменились. Но есть отличительные признаки, которые остались идентичны", – сказал он.
К примеру, с одной стороны видно прежнюю линию волос около уха. По мнению Воеводина, пряди лежат так, словно в этом месте есть небольшая проплешина, что наблюдалось на фото актрисы до болезни. А справа присутствует прядь волос на висках, которая по рисунку, как у Заворотнюк. Вдобавок к этому осталась линия роста волос буквой "М" на лбу.
Также специалист обратил внимание на одинаковую форму лица и контур челюсти.
"Нижняя челюсть узнаваема: на мой взгляд, она принадлежит Анастасии. В свое время я сравнивал фотографии Жанны Фриске, которая стала неузнаваема из-за той же болезни. И сейчас я вижу, что внешность артисток изменилась по одному сценарию", – сказал он.
Воеводин уточнил, что в обоих случаях у артисток из-за недуга ткани костей, которые становятся мягкими, впадает нос, а также нарушается водно-солевой обмен, поэтому лицо полнеет, появляются щеки и двойной подбородок.
"Глаза становятся менее впалыми, а также в обоих случаях отгибается кончик уха. По моему мнению, этих признаков достаточно, чтобы сделать вывод: на фото с камер видеонаблюдения – именно Анастасия", – подытожил Воеводин.
К слову, российский шоумен, участник шоу "Дом-2" Рустам Солнцев вышел в прямой эфир на своем YouTube-канале, и подтвердил, что на фото Анастасия Заворотнюк.
"Да ребята, это она. К сожалению, это Заворотнюк. А что вы хотели увидеть, ребят? Она еще неплохо выглядит, еще не такое огромное лицо. Короткие волосы. Рак никого не красит", – сказал он.
В сети встали на защиту актрисы и начали писать претензии тем, кто опубликовал фото. Адвокат Сергей Редько заявил, что фиксация производится в общественном месте общеизвестной камерой, поэтому это вполне законно.
"Здесь вряд ли есть какое-либо основание предъявлять претензии тем, кто использует изображение гражданина. Если человек не являлся владельцем автомобиля и не был водителем, публиковать его изображение не следовало. Но, с другой стороны, он находился в машине в общественном месте, прекрасно понимая, что кругом камеры, поэтому вряд ли можно говорить о нарушении его прав", – подытожил адвокат.
Коротко о знаменитости:
Анастасия Заворотнюк – российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка РФ (2006). Родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани (Россия). Наиболее известна как исполнительница роли Виктории Прутковской в успешном ситкоме "Моя прекрасная няня".
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