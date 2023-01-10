''У американцев нет времени разбираться'': Анатолич объяснил, почему украинские санкции ударят по звездам РФ гораздо болезненнее, чем они считают

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич пояснил, что санкции СНБО, якобы безразличные российским культурным деятелям и предателям Украины, сулят им проблемы не только в нашей стране, но и за рубежом. Артист предположил, что очень скоро отмеченные в украинском перечне артисты попадут в санкционные списки Европы и США, где они любят отдыхать и владеют недвижимостью.

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Анатолич заявил, что у американцев и европейцев нет времени разбираться, кто эти 119 человек, поэтому они прислушиваются к мнению подписавшего санкции президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующее видео появилось в Instagram знаменитости (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Когда эти санкции ввели, многие сказали: "Что нам эти санкции". Типа им все равно. Очень скоро европейские и американские санкции коснутся этих артистов. Конечно, у американцев или европейцев нет времени разбираться, кто такой Харатьян, Лазарев или Милявская, поэтому они руководствуются списками украинских санкций. Потому что они нам доверяют, они знают, что если президент Зеленский ввел санкции против Киркорова и Лазарева, – значит это два поца", – начал Анатолич.

Он призвал украинцев не обманываться безразличными постами пропутинских артистов, а вспомнить, сколько времени каждый из них проводит в Европе на отдыхе или сколько недвижимости имеет в Америке.

"Когда они говорят, что санкции им до ж*пы, вы же понимаете, что Киркоров не вылезает из Европы, а Лазарев – из Соединенных Штатов. Все очень просто: ты подонок, как Киркоров, ты сс*кун, как Баста, или ты вне политики, как Жанна Бадоева – ты будешь выгребать", – заверил украинец.

Он добавил, что ни один пропагандист и "аполитический" артист не останется без наказания в Гааге или собственной стране, изолированный от всего цивилизованного мира.

Напомним: на днях СНБО внедрил санкции против культурных деятелей РФ и предателей Украины, которые поддерживают войну и распространяют пропаганду.

Обиженный Филипп Киркоров решил свысока обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому и назвал его "зайкой". Путинист сравнил главу Украины с Адольфом Гитлером и бросил еще несколько тезисов из кремлевской методички.

Ранее OBOZREVATEL писал, что певица Лолита Милявская, родившаяся в Мукачево на Закарпатье, но поддержавшая войну России в Украине, глупо отреагировала на введенные против нее накануне санкции СНБО. Предательница родины позорно пошутила о том, что написанное в указе отразило у нее сексуальное желание.

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