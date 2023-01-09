Путинист Киркоров обратился к Владимиру Зеленскому на фоне внедрения санкций СНБО и назвал его ''зайкой''

Эстрадный пропутинский певец Филипп Киркоров через день после внедрения санкций СНБО решил прокомментировать волю украинцев и президента независимого государства Владимира Зеленского. Артист проявил превосходство и неуважение к лидеру соседнего государства, вспомнив об их сотрудничестве в прошлом и назвав главу Украины "зайкой".

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Российский пропагандист наивно заявил, что его запрещенные в Украине песни на самом деле невозможно отменить и своим решением Владимир Зеленский якобы "признал талант" путиниста. Одиозный пост появился в его Instagram, который недоступен для пользователей из Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В своем тексте оскорбленный Киркоров сравнил Владимира Зеленского с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером и заявил, что его песни "невозможно отменить".

Россиянин, как можно заметить из текста, строго придерживался кремлевской пропагандистской методички – придумал "западно-украинские страны" и пофантазировал, что все цивилизованные люди "как дети подчиняются звукам флейты Гамельского крысолова".

Путинист спроектировал российскую реальность на Украину, заявив, что это в нашей стране фанатики захватили СМИ, запрещают слушать своих близких в РФ и читать "альтернативные новости". Очевидно, что под такими медиа Киркоров подразумевает проплаченные кремлевские СМИ.

Владимира Зеленского артист назвал "старым товарищем и партнером по съемочной площадке" и даже нашел фрагмент старого клипа на песню "Просто подари", где снялся глава независимого государства.

Напоследок путинист саркастически заявил, что ему повезло, ведь в Украине запретили только его песни, и обратился к президенту Украины через "зайка моя", что прозвучало крайне неуместно из уст посредственного российского певца, еженедельно попадающего в новые скандалы и пытающегося напомнить о своем существовании сотрудничеством с молодыми талантами, в адрес "человека года".

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