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У 67-летнего Брюса Уиллиса диагностировали неизлечимую болезнь, его состояние ухудшается – семья актера

Ульяна Виноградова
Люди
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У 67-летнего Брюса Уиллиса диагностировали неизлечимую болезнь, его состояние ухудшается – семья актера

Голливудский актер Брюс Уиллис, который почти год страдает от неизлечимого заболевания – афазии, получил вердикт врачей. Звезде поставлен точный диагноз. При этом, его состояние стремительно ухудшается.

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Об этом на своей странице в Instagram сообщила бывшая супруга актера – актриса Деми Мур. По ее словам, семье тяжело, но в то же время, она рада, что узнала точную болезнь (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Наша семья хотела бы начать с выражения нашей глубочайшей благодарности за невероятное излияние любви, поддержки и замечательных историй, которые мы все получили после того, как поделились первоначальным диагнозом Брюса. В духе этого мы хотели предоставить вам обновленную информацию о нашем любимом муже, отце и друге, поскольку теперь у нас есть более глубокое понимание того, что он переживает", – написала Мур.

Она отметила, что уже почти год, как состояние Уиллиса прогрессировало, и теперь семья узнала более конкретный диагноз.

"Лобно-височная деменция (известная как ЛВД). К сожалению, проблемы с общением — лишь один из симптомов болезни, с которой сталкивается Брюс. Хотя это болезненно, наконец получить четкий диагноз – это облегчение", – отметила актриса.

Как известно, лобно-височная деменция – это прогрессивное нейродегенеративное заболевание лобной и/или височной долей коры головного мозга. Эти области мозга обычно ассоциируются с личностью, поведением и языком. В большинстве случаев заболевание вызывается мутациями генов, кодирующих специфические для мозга белки.

Эксперты утверждают, что начало заболевания обычно наступает в среднем возрасте – 40-60 лет. Среди первых симптомов заболевания: неадекватное социальное поведение – расторможенность, апатия. При этом, умственные и ориентировочные функции остаются неизменными.

Однако с прогрессированием болезни у пациентов могут возникать моторные расстройства и акинетический паркинсонизм. В то же время, при лобно-височной деменции частицы мозга уменьшаются, то есть, атрофируются, а некоторые люди становятся социально неадекватными, импульсивными или эмоционально безразличными, а также теряют способность правильно пользоваться языком.

У 67-летнего Брюса Уиллиса диагностировали неизлечимую болезнь, его состояние ухудшается – семья актера
У 67-летнего Брюса Уиллиса диагностировали неизлечимую болезнь, его состояние ухудшается – семья актера

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мур на фоне слухов об ухудшении здоровья Уиллиса опубликовала кадры со звездой во время семейного застолья. Вся семья, включая новую жену "Крепкого орешка" и его детей от двух браков, собралась, чтобы провести вместе вечер в новогодней атмосфере.

Ранее организаторы антипремии "Золотая малина", которую вручают за различные неудачи и провалы в области кинематографа, отозвали награду Брюса Уиллиса после того, как стало известно о его болезни. "Нельзя обвинять в плохой игре человека, страдающего от афазии", – заявили они.

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