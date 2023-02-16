У 67-летнего Брюса Уиллиса диагностировали неизлечимую болезнь, его состояние ухудшается – семья актера

Голливудский актер Брюс Уиллис, который почти год страдает от неизлечимого заболевания – афазии, получил вердикт врачей. Звезде поставлен точный диагноз. При этом, его состояние стремительно ухудшается.

Видео дня

Об этом на своей странице в Instagram сообщила бывшая супруга актера – актриса Деми Мур. По ее словам, семье тяжело, но в то же время, она рада, что узнала точную болезнь (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Наша семья хотела бы начать с выражения нашей глубочайшей благодарности за невероятное излияние любви, поддержки и замечательных историй, которые мы все получили после того, как поделились первоначальным диагнозом Брюса. В духе этого мы хотели предоставить вам обновленную информацию о нашем любимом муже, отце и друге, поскольку теперь у нас есть более глубокое понимание того, что он переживает", – написала Мур.

Она отметила, что уже почти год, как состояние Уиллиса прогрессировало, и теперь семья узнала более конкретный диагноз.

"Лобно-височная деменция (известная как ЛВД). К сожалению, проблемы с общением — лишь один из симптомов болезни, с которой сталкивается Брюс. Хотя это болезненно, наконец получить четкий диагноз – это облегчение", – отметила актриса.

Как известно, лобно-височная деменция – это прогрессивное нейродегенеративное заболевание лобной и/или височной долей коры головного мозга. Эти области мозга обычно ассоциируются с личностью, поведением и языком. В большинстве случаев заболевание вызывается мутациями генов, кодирующих специфические для мозга белки.

Эксперты утверждают, что начало заболевания обычно наступает в среднем возрасте – 40-60 лет. Среди первых симптомов заболевания: неадекватное социальное поведение – расторможенность, апатия. При этом, умственные и ориентировочные функции остаются неизменными.

Однако с прогрессированием болезни у пациентов могут возникать моторные расстройства и акинетический паркинсонизм. В то же время, при лобно-височной деменции частицы мозга уменьшаются, то есть, атрофируются, а некоторые люди становятся социально неадекватными, импульсивными или эмоционально безразличными, а также теряют способность правильно пользоваться языком.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мур на фоне слухов об ухудшении здоровья Уиллиса опубликовала кадры со звездой во время семейного застолья. Вся семья, включая новую жену "Крепкого орешка" и его детей от двух браков, собралась, чтобы провести вместе вечер в новогодней атмосфере.

Ранее организаторы антипремии "Золотая малина", которую вручают за различные неудачи и провалы в области кинематографа, отозвали награду Брюса Уиллиса после того, как стало известно о его болезни. "Нельзя обвинять в плохой игре человека, страдающего от афазии", – заявили они.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!