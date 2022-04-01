Беспрецедентное решение. 'Золотая малина' отозвала награду Брюса Уиллиса из‑за новости о его болезни

Организаторы антипремии "Золотая малина", которую вручают за различные неудачи и провалы в области кинематографа, отозвали награду популярного голливудского актера Брюса Уиллиса после того, как стало известно о его болезни. Актеру диагностировали афазию – нарушения речи, которое также влияет на способность человека читать, писать и понимать чужие слова.

Об этом сообщила его бывшая супруга, актриса Деми Мур на личной странице в Instagram. Новость об отзыве награды написало издание The Hollywood Reporter.

"Мы всей семьей хотели сообщить, что у нашего любимого Брюса возникли некоторые проблемы со здоровьем, и недавно ему поставили диагноз афазия, которая влияет на его когнитивные способности. В результате этого и с большим вниманием Брюс отказывается от карьеры, которая так много для него значила", – написала Мур.

Видео дня

Отметим, что Уиллис получил "Золотую малину" за съемки в восьми проектах. Организаторы назвали все фильмы 2021 года с ним неудачными и предложили выбрать худших из них. Таким образом, в специальной номинации "Худшая игра Брюса Уиллиса в фильме 2021 года" победила кинолента "Звездный рубеж".

После объявления новости о заболевании организаторы антипермии заявили: "Если состояние здоровья является фактором, влияющим на принятие решения и/или его работу, мы признаем, что давать "Малину" неуместно, и мы это понимаем, нельзя обвинять в плохой игре человека, страдающего от афазии".

Как пишет издание Los Angeles Times, быстрое изменение взглядов произошло после того, как премия столкнулась с негативной реакцией на их бесчувственный пост в Twitter об уходе Уиллиса.

"Искренне сожалеем о диагностированном состоянии Брюса Уиллиса. Возможно, это объясняет, почему он хотел уйти с треском в 2021 году. Наши наилучшие пожелания Брюсу и его семье", – написали в организации.

Естественно сарказм "Золотой малины" вызвал волну хейта у многих поклонников Брюса Уиллиса, а также его знаменитых коллег.

"Идите нах*й", – прокомментировал сценарист Гэри Уитт;

"Отвернитесь от фанфар и посмотрите на человечество. Увидьте доброту. Не суди других, пока не поживешь на их месте", – написал актер Винсент Д’Онофрио.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что комедийный актер Джим Керри заявил, что завершает актерскую карьеру и уходит на пенсию.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию в нашем Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!