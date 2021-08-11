У 51-летнего Хью Джекмана заподозрили рецидив рака

Американский актер Хью Джекман, который прославился благодаря роли Росомахи в фильме "Люди Икс", в очередной раз сдал анализы на наличие карциномы. Получив результаты биопсии на предмет рака кожи, он назвал их неубедительными.

Голливудский актер записал видео и опубликовал его в Instagram. Джекман показал новообразование на носу и рассказал, что результаты неточные.

"Результаты неточные. Это означает, что они не делали детальных анализов. Худшее, чем это может быть, — базальноклеточная карцинома", – написал Хью.

Знаменитость добавил, что когда у него закончатся съемки, он сделает повторный тест. А также поблагодарил поклонников за поддержку.

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"Я знаю, что повторяюсь, но, пожалуйста, проверяйте вашу кожу и наносите средства защиты. Спасибо вам за поддержку. Я читаю ваши комментарии и истории. Если благодаря этому посту хотя бы один человек дойдёт до дерматолога, я буду счастлив", — подытожил Хью.

К слову, актер борется со злокачественным новообразованием с 2013 года. Ему уже делали операцию после диагностики заболевания, однако она дала временный эффект.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Хью Джекман снялся обнаженным для рекламы обуви. Актер сидя в кабинете абсолютно голым, расхваливал ботинки.