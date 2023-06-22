Появились подробности военной службы певца Козловского: где сейчас артист

Украинский певец Виталий Козловский проходит военное обучение на полигоне. Артист готовится отправиться на фронт и уже заручился поддержкой собратьев из штурмовой бригады Национальной гвардии "Рубеж", хотя некоторые украинцы и раскритиковали звезду.

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Ему припомнили прошлые ошибки. В частности, выступление на концерте в РФ 9 мая в 2018 году. Однако лейтенант бригады Харитон Старский вступился за исполнителя в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Что вам сказать, друзья. Казаченько слово держит. Получил повестку – пошел в армию. Дали АК и отправили на полигон. Даже с поезда в Нацгвардию снимать не пришлось", – написал Старский

В комментариях некоторые пользователи вспомнили, как Козловский выступал в РФ после 2014 года и фотографировался с одиозной сепаратисткой – бывшим мэром Славянска Нелей Штепой. Однако воины поверили, что извинения, которые певец высказывал ранее, были искренними.

Козловский поделился с подписчиками коротким видео, которое снял перед военным обучением. В нем певец размышляет над новым этапом в жизни и показывает амуницию, которую ему выдали.

"Я делаю свои последние шаги как гражданский. Дальше моя жизнь изменится. Сказать, что я волнуюсь – это ничего не сказать. Но в моей жизни наступает новый этап", – сказал исполнитель.

Напомним, что подписчикам о намерениях воевать он рассказал 13 июня. Артист получил повестку и прошел военно-врачебную комиссию, после чего отправился на учебу.

Как писал OBOZREVATEL, накануне Виталий Козловский вышел на связь с полигона, где показался в военной форме и с автоматом. Посмотреть видео можно по ссылке.

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