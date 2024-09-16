'Ты поешь, выпьешь, проснешься – и все'. Звезда 'Х-Фактора' Никита Ломакин объяснил, почему 11 лет молчал о намерениях Филиппа Киркорова его изнасиловать

Украинский певец Никита Ломакин, начавший музыкальную карьеру еще в юном возрасте, рассказал, почему молчал 11 лет о ситуации с российским певцом Филиппом Киркоровым. Недавно участник шоу "Х-Фактор 4" и "Голос країни-11" поделился детской травмой: по словам исполнителя, путинист хотел склонить его к сексуальной связи. Тогда Ломакину было всего 15 лет.

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Новые детали звезда раскрыл ведущему Алексею Суханову. Ломакин признался – будучи ребенком не понимал, что такое вообще существует в мире. Он не собирался пропиариться, рассказав свою историю. Откровение музыканта стало для него психологической разгрузкой.

Взрослея, говорит Ломакин, думал, что людям следует показывать только лучшие свои качества или транслировать невероятные вещи. "Поэтому я просто акцентировался на другом. Я пытался стать просто больше, приятнее, гармоничнее. И это показывать", – продолжил он, добавляя, что сомневался. В частности, будет ли интересно услышать людям о его опыте.

Однако когда Никита заговорил о пережитом, многие представители шоубиза откликнулись и поддержали его, ведь сами столкнулись с подобным со стороны Киркорова. "Я к таким людям относился с такими глазами (широко открытыми. – Ред.) Я думал, что, вау, я смотрю на звезд. Я вообще не думал об этом (возможность изнасилования. – Ред.). Но потом, когда я узнал, я вспомнил, как он на меня смотрел… – рассказал гость. – Он намекает на что-то ребенку, а я не понимаю, потому что это вообще не в моей вселенной".

Об истине желания россиянина рассказала юному Никите его директор. "Никита, он же гей и педофил", – сообщила парню женщина. После того, как певец ушел от неприятной ситуации, она рассказала ему, "как все должно было случиться": "Никита, ты даже ничего не поймешь – поешь, выпьешь, потом проснешься и все".

Напомним, в начале августа 2024 года Никита Ломакин впервые рассказал об инциденте. После участия в шоу "Х-Фактор" юный музыкант познакомился с Киркоровым. Сначала он не замечал истинных намерений россиянина, однако впоследствии едва не стал жертвой известного певца. По словам Никиты, тогда его спасла мать – она приехала на концерт в Киркоров и пошла в номер путиниста вместе с сыном. Подробности – в нашем материале.

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