Киркоров и Соседов ждали в номере: звезда 'Х-Фактора' Никита Ломакин рассказал, как мама спасла его от изнасилования

Украинский певец и звезда песенного шоу "Х-Фактор 4" Никита Ломакин рассказал о деталях инцидента с попыткой изнасилования 11 лет назад. Тогда российский артист-путинист Филипп Киркоров пытался 15-летнего подростка "затащить в постель", но это сделать не удалось из-за неожиданной авантюры, в которой фигурировала мама.

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В интервью Алексею Суханову Ломакин объяснил, что произошло это событие уже после его участия в "Х-Факторе". Киркоров тогда обратил большое внимание на подростка и пытался войти в его доверие, заявив, что молодой исполнитель "вытащил золотой билет" в шоу-бизнес. Певец объяснил, что в том возрасте даже не догадывался, что путинист-педофил и якобы принадлежит ЛГБТ+-сообществу.

"Я к таким людям относился с такими глазами (широко открытыми. – Ред.) Я думал, что, вау, я смотрю на звезд. Я вообще не думал об этом (возможность изнасилования. – Ред.). Но потом, когда я узнал, я вспомнил, как он на меня смотрел. Я такой: так это не просто его особый взгляд. Вот такой взгляд, который думает, что я что-то понимаю, а я не понимаю. Он намекает на что-то ребенку, а я не понимаю, потому что это вообще не в моей вселенной", – вспомнил Никита Ломакин, как "летал в облаках" в 15-летнем возрасте и думал, что мужчины не будут интересоваться им ради сексуального удовольствия.

В это время Филипп Киркоров пригласил юного певца на свой концерт в Ялте. К слову, это был 2013 год. Именно во время разговора россиянин заявил молодому исполнителю, что тот "вытащил золотой билет" и только с ним парень сможет достичь высот певческой карьеры.

"Он подошел сразу после эфира ("Х-Фактор". – Ред.) с телохранителем своим и говорит: "Ой боже, какой талантливый. Знаешь, ты вытащил золотой билет. Все, кто меня встретил, кому я такое говорил, все достигнут невероятных высот". И я стою и думаю: "Все, я не зря поехал на "Х-Фактор"!" Это именно так и происходит, думал я, ты приезжаешь на проект, там тебя замечает продюсер. А потом уже оказалось, что это не так. Он меня пригласил на концерт в Ялту. Сказал, что поговорим о сотрудничестве. И все, я поехал домой к себе в Симферополь", – вспомнил певец.

После того, как о предстоящем "сотрудничестве" узнала его директор детской студии, она пыталась обезопасить подростка от необдуманных действий и подчеркнула, что Киркоров не тот, кем кажется. "Никита, он же гей и педофил", – сообщила парню женщина. На это юноша отмахнулся и все равно уехал в Ялту, хоть и был настороженным.

"Когда я уже проехал, я спросил, а как это вообще должно произойти. И там мне сказали: "Никита, ты даже ничего не поймешь – поешь, выпьешь, потом проснешься и все". И вот тут мне уже стало немного холодно. Думал, насколько это неправильно", – продолжил он.

Ломакин также добавил, что планировал прийти на встречу с Киркоровым вместе с друзьями, на что россиянин резко отказал: "У нас встреча с тобой только один на один".

"И там (на концерте в Ялте. – Ред.) был его концертный директор, которому моя директор сказала: "Спасите нашего мальчика". И он такой: "Мама где твоя?" Я говорю, что в Симферополе. Он говорит: "Звони и говори, что Филипп ее на концерт пригласил. Пусть будет с тобой. Будешь с мамой, он тебе ничего не сделает".

Молодой артист так и поступил. Тогда, по его словам, она приобрела цветы и приехала на выступление россиянина. Он объясняет, что все же был на пороге гостиничного номера Киркорова, но его спасла мама от возможного насилия.

"Я зашел с мамой. Мама набросилась на него с цветами. Я стою. А у него такое лицо было, и он спросил: "Мама?" А мне внутри уже так немного исторически, смешно. Потому что я тонко чувствую, о чем он сейчас думает. Я тонко ощущаю, что моя мама вообще ничего не понимает. Она с цветами. И цветы дарит человеку, который планировал (изнасилование. – Ред.). И слышу, как смывается унитаз. Выходит Сергей Соседов. В Ялте меня ждали Сергей Соседов и Киркоров", – рассказал Ломакин.

Ранее OBOZ.UA писал, что французский актер Жерар Депардье попал под стражу после обвинения его в многочисленных попытках изнасилования.

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