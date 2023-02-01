''Ты, кобыла драная'': актриса Маремуха рассказала, за какое сообщение во время войны ее заблокировала Тодоренко

Известная украинская модель и звезда реалити "Киев днем и ночью" Виктория Маремуха призналась, что ее очень разочаровала ведущая родом из Одессы Регина Тордоренко и певица Maruv, которые молчат о войне. Первой она даже написала, когда уровень цинизма в соцсетях Тодоренко перешел грань.

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Речь идет о первых днях войны, когда украинцы прятались от ракет и оккупации, а одесситка в России устраивала разбор своего гардероба. Об одностороннем диалоге с Тодоренко Маремуха эмоционально рассказала в интервью "Звездному" на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Меня очень взбесила Регина Тодоренко. Фу, это было просто ужасно. На третий или четвертый день войны ты, кобыла драная, публикуешь, что вам интересен гардероб. Я это просто помню. Я впервые в жизни, ты не поверишь, написала: "Какая ты конченая", – поделилась звезда шоу "Супермодель по-украински".

На гневное сообщение Тодоренко не ответила, но прочла его, уверена Маремуха. Через несколько дней после этого ведущая из Одессы ее заблокировала.

Актриса также добавила, что ее разозлило молчание певицы Maruv, которая оправдывалась беременностью, но даже после родов ни слова не сказала о войне в Украине.

"Я же беременна, но мне это не мешает писать, репостить. У тебя есть муж, менеджер, большая аудитория. Ты одна из тех, кто может помочь рассказать об этой беде, которая коснулась украинцев. Ты просто молчишь, потому что тебе, наверное, Киркоров позвонил и сказал молчать", – допустила знаменитость.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Виктория Маремуха 7 сентября впервые стала мамой. Звезда рожала сына в Украине , хотя сначала планировала в целях безопасности сделать это во Франции, откуда родом ее муж Луи.