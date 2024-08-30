'Ты говоришь какую-то фигню!' Полякова в прямом эфире накричала на ведущего. Видео

Украинская певица Оля Полякова в прямом эфире утреннего шоу поссорилась с ведущим, который упорно выспрашивал, на кого из мировых звезд ориентируется украинка. Экспрессивная артистка не сдержалась и накричала на собеседника – Руслана Сеничкина – назвав его сравнение с Бейонсе и другими знаменитостями "фигней".

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Спор произошел в эфире телеканала 1+1 и попал на YouTube. Полякова посетила студию, чтобы рассказать о своих амбициозных планах по поводу большого тура.

"На кого ты ориентируешься? Все равно западный рынок шоубизнеса – это другие масштабы. Ориентир – Бейонсе, Тина Тернер? И с кем бы дуэтом хотела спеть?" – спросил Сеничкин, на что получил сдержанный ответ от артистки, что она хочет быть собой.

Ведущий назвал ее позицию "стандартной", и уже в следующее мгновение звезда изменила тон разговора.

"Почему это она стандартная?! Где вы видели такую артистку? Нет, ну правда. Я хочу просто, чтобы ты мне назвал!" – не сдержала эмоций Полякова.

Звезда напомнила, что недавно американская певица Бейонсе устроила концерт с диско-конем, который 10 лет назад украинка задействовала в своем киевском шоу. "Это она у меня украла", – подчеркнула артистка.

Однако Сеничкин продолжил стоять на своем: "Теперь мы понимаем, на что ты ориентируешься".

В ответ Полякова ударила ладонью о стол и исправила его в последний раз: "На что Бейонсе ориентируется! Да что ты говоришь какую-то фигню".

Ранее OBOZ.UA писал, что Оля Полякова из-за воздушной тревоги не смогла спокойно провести свой концерт в Ужгороде. Прямо со сцены она эмоционально высказалась в сторону россиян.

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